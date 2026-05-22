Десятки котельных в Ярославской области работали по поддельным документам

В Ярославской области почти 30 котельных работали по поддельным документам. Об этом сообщил заместитель руководителя Центрального управления Ростехнадзора Дмитрий Пузанов на заседании комитета Ярославской областной Думы 20 мая. Первый объект, где было выявлено такое нарушение, — котельная в селе Угодичи Ростовского округа, в которой 15 февраля произошло обрушение части здания.

«Была авария. Центральное управление Ростехнадзора проводило расследование. Выявлено поддельное техническое диагностирование здания котельной, по которому до декабря 2027 года здание признано работоспособным, никаких замечаний нет. Данная информация была направлена в Следственный комитет Ярославской области. Следственный комитет выявил еще 27 подобных случаев», — рассказал Дмитрий Пузанов.

Власти игнорируют замечания

Также он подчеркнул, что еще перед началом отопительного сезона 2025–2026 года у Ростехнадзора было много замечаний к состоянию теплоснабжающих, теплосетевых организаций.

«Информация о всех нарушениях была направлена в адрес председателей муниципальных комиссий. Однако не все комиссии учли замечания. Есть муниципальные образования, которые вообще их проигнорировали. Не все нарушения, которые выявлены, взяты на контроль для устранения. По всем муниципальным образованиям акт готовности теплоснабжающих организаций был подписан с особым мнением. В этих особых мнениях все нарушения, которые мы выявили, были отображены. Позиция Центрального управления такова: у нас муниципальные образования 15 ноября получили паспорта готовности, захлопали в ладоши, успокоились и более никакой работы не ведется. Потому что в адрес Центрального управления ни от одного муниципального образования не направлено информации об устранении выявленных нарушений», — констатировал Дмитрий Пузанов.

Кроме того, он сообщил, что на территории Ярославской области три организации эксплуатируют опасные производственные объекты без соответствующей лицензии.

«По „Яроблводоканалу“ большие проблемы. У них на данный момент в государственном реестре зарегистрировано 35 опасных производственных объектов, не зарегистрировано 63», — добавил представитель Ростехнадзора.

Ответ чиновников

Заместитель председателя правительства — министр строительства и ЖКХ Ярославской области Александр Баланцев пояснил, что все указанные замечания будут устраняться.

«В целом у нас есть понимание, как это делать, есть ремонтные программы предприятий. Будем входить в новый отопительный сезон с немалым количество новых котлов, замененных трубопроводов», — рассказал он.

Также зампред добавил, что в регионе будут заново проверены практически все котельные.

«Документ, по которому здание в Угодичах может простоять до 2027 года, был выдан водоканалу, по-моему в 2019, 2020 или 2021 году. Мы сейчас проверяем все паспорта, которые были выписаны на здания в то время», — сообщил Баланцев.

В целом, по информации правительства, в Ярославской области к прошедшему отопительному сезону были подготовлены 590 котельных, 1860 километров тепловых сетей.

«Отопительный сезон прошел довольно гладко. Было зафиксировано около 750 технологических нарушений на системах тепло- и водоснабжения, водоотведения. Аварийные ситуации, произошедшие в Ростовском районе, ликвидированы оперативно, мы не практически не допустили снижения тепла в квартирах граждан», — подытожил Александр Баланцев.