В Ярославле предложили закрыть детский лагерь рядом с НПЗ

Источник:

Артём Устюжанин / E1.RU

В Ярославле предложили закрыть детский лагерь рядом с НПЗ. С такой идеей на комитете региональной думы по образованию, культуре, туризму, спорту и делам молодежи 19 мая выступил депутат, член регионального штаба Народного Фронта Максим Дмитриев.

«Вопрос по поводу лагеря, который рядом с НПЗ. Не целесообразно ли вообще закрыть его? Потому что мы знаем там ситуации, прилеты туда. И когда их сбивают, обломки падают. Насколько я понимаю, лагерь как раз в этот радиус попадает. Может быть, закрыть его для безопасности наших детей. Не ставился ли так вопрос?» — спросил он у заместителя министра образования Ярославской области Светланы Астафьевой.

Чиновница ответила, что тема не обсуждалась.

«Там же заявки от родителей идут, родители сами покупают путевки. Но сегодня заявок на Горького очень мало. Я услышала вас», — добавила она.

Детский оздоровительный лагерь имени Максима Горького расположен в деревне Черелисино Ярославского района.

Максим Дмитриев отметил, что он бы рекомендовал рассмотреть этот вопрос.

«Понятно, что родители сегодня купили. А не дай бог завтра что-то случится, родители с претензиями к нам придут, скажут: „Почему вы не организовали безопасность, раз вы открываете лагерь“. Мы прекрасно понимаем: он в такой близости с таким объектом, который под пристальным вниманием», — продолжил депутат.

Светлана Астафьева пообещала обсудить этот вопрос.

Напомним, утром 19 мая в Ярославской области объявили беспилотную опасность. Регион подвергся массовой атаке БПЛА. Губернатор Михаил Евраев сообщил, что большинство беспилотников были сбиты, но произошло попадание в промышленный объект, случился пожар.

По состоянию на 15:00 19 мая отмены «беспилотной опасности» в Ярославле не было.

Екатерина Лещенкова
Комментарии
9
Гость
53 минуты
Закрыть обязательно. Это надо было сделать давно. Нельзя рисковать жизнями детей.
Гость
12 минут
Какие нормальные родители отправят в этот лагерь своих детей?
Рекомендуем