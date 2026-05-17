«Презентовали оформление праздника»: как Ярославль украсят ко Дню города — видео

Гуляния пройдут 30 мая

День города в Ярославле пройдет 30 мая | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

День города в Ярославле пройдет 30 мая

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В 2026 году День города в Ярославле будут отмечать в последнюю субботу весны — 30 мая. В Центре развития городских территорий рассказали, как украсят столицу Золотого кольца к празднику

«Мы с вами празднуем один из самых любимых праздников горожан — День города Ярославля. В Туристско-информационном центре мэрии Ярославля нам презентовали праздничное оформление. В прошлом году за основу оформления праздника был взят ярославский изразец. В этом году его доработали, добавив характерные цвета — бирюзовый, терракотовый и желтый. Также показали, как всё это будет выглядеть уже через месяц на улицах города», — рассказали в Центре развития городских территорий.

Напомним, в этом году Ярославль отметит 1016-летие.

В видео рассказывают, как город преобразят ко дню рождения

Источник:

Центр развития городских территорий. Ярославль / Vk.com

С 2023 года дата празднования закреплена документом мэрии Ярославля. С инициативой закрепить дату выступали депутаты муниципалитета в связи с тем, что праздник до этого несколько раз переносили на осень, что вызывало негодование у жителей.

Программы празднования Дня города в Ярославле пока нет.

Кристина Геворкян
Гость
17 мая, 18:52
Нет никакого праздничного настроения и радости, кругом один мрак и беспредел
Гость
18 мая, 10:09
Лучше бы потратили деньги действительно на дело для города, особенно для районов, где благоустройство никакое и праздники к ним не заглядывают десятилетиями. Уже конец мая, а на дорогах пыль, у бордюров песок с зимы, а где-то и годами уже лежит и не убирается. В застойной стране к 1 мая уже все дороги были чистые и весь песок от бордюров убран. Сейчас поливалка едет и даже не может этот песок сбить или гравий с дороги смыть. Одна показуха и экономия на работе, чтобы не тратиться на воду, на рабочих для уборки. Пусть переделают весь центр, чтобы он быстрее вымер.
