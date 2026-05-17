«Презентовали оформление праздника»: как Ярославль украсят ко Дню города — видео

В 2026 году День города в Ярославле будут отмечать в последнюю субботу весны — 30 мая. В Центре развития городских территорий рассказали, как украсят столицу Золотого кольца к празднику

«Мы с вами празднуем один из самых любимых праздников горожан — День города Ярославля. В Туристско-информационном центре мэрии Ярославля нам презентовали праздничное оформление. В прошлом году за основу оформления праздника был взят ярославский изразец. В этом году его доработали, добавив характерные цвета — бирюзовый, терракотовый и желтый. Также показали, как всё это будет выглядеть уже через месяц на улицах города», — рассказали в Центре развития городских территорий.

Напомним, в этом году Ярославль отметит 1016-летие.

С 2023 года дата празднования закреплена документом мэрии Ярославля. С инициативой закрепить дату выступали депутаты муниципалитета в связи с тем, что праздник до этого несколько раз переносили на осень, что вызывало негодование у жителей.