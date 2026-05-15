Весила 38 кг: как бывшая балерина победила анорексию и ушла в «железный спорт» — она поднимает полтонны

Незнакомцы часто делают комплименты атлетичной фигуре Анастасии, причем не только в России, но и за рубежом Источник: Анастасия Вебер

В спортзал Анастасию Вебер привела болезнь — во время занятий балетом у нее развилась анорексия. Победив недуг, героиня не только не ушла из тренажерки, но и профессионально увлеклась пауэрлифтингом.

Сегодня она — трехкратная чемпионка России среди юниоров, мастер спорта международного класса и обладательница суммы 500 кг в троеборье. Что помогло спортсменке добиться таких результатов — читайте в интервью NGS22.RU.

Результат Анастасии в полтонны — это элитный гроссмейстерский рубеж. Чтобы собрать такую сумму, девушке весом чуть более 60 кг приходится поднимать веса, сопоставимые с массой небольшого автомобиля. Например, приседать со штангой весом в 200 кг. Для женского спорта это феноменальные цифры.

«Всё тело болит, когда нет тренировок»

В тренажерный зал Анастасия пришла в 2014 году, тогда ей было 14 лет.

— До этого я занималась балетом, лишнего веса у меня не было от слова совсем, но подростковые загоны сделали свое дело и я решила худеть, — вспоминает она.

С 50 килограммов всего за полгода она похудела до 38 — и это при росте в 170 см.

— Родители, видя мое такое состояние, отправили меня в зал, чтобы чем-то занять, отвлечь. Мама решила тренироваться вместе со мной. Она и по сей день ходит заниматься.

Тренировки помогли Насте справиться с болезнью и набрать потерянный вес, хотя для этого и пришлось приложить усилия. Сначала она просто занималась в зале, а позже попробовала себя в бодибилдинге. Выступила в номинации фитнес-бикини, но это ее не увлекло. А когда друзья позвали принять участие в соревнованиях по пауэрлифтингу, поняла, что это точно ее.

Спортсменка тренируется четыре раза в неделю Источник: Ирина Господаренко / NGS22.RU

— Интересно следить за своим прогрессом. В пауэрлифтинге он лучше ощущается, чем когда ты просто ходишь в зал. Тут есть измеримый результат твоей работы, — добавила Анастасия.

Сейчас она тренируется четыре раза в неделю, по три-четыре часа. Это много, но к такому режиму Настя уже привыкла.

— Если где-то в отъезде, уже не хватает спорта. Всё тело болит, когда нет тренировок, — рассказала спортсменка.

Помимо соревнований, Анастасия работает тренером. В свободное время она любит плавать в бассейне, кататься на велосипеде и много гулять, но без фанатизма. Особой диеты у Анастасии нет. Чтобы поддерживать форму, она старается не злоупотреблять сладким и мучным, а в остальном питается интуитивно, без жестких запретов. Тем не менее домашнюю еду спортсменка всегда возит с собой в контейнерах.

Главные победы

За десять лет в спорте Анастасия собрала больше 20 медалей. Однако три победы в карьере ей особенно дороги.

Первая — когда в 2020 году она выполнила норматив на мастера спорта. Вторая — когда впервые за всю карьеру собрала сумму 500 кг в троеборье.

Сейчас Анастасия восстанавливается после травмы, которую получила во время приседания со штангой весом 200 кг Источник: Ирина Господаренко / NGS22.RU

— Это была весна 2024 года. Я впервые присела с 200 кг, — рассказала Анастасия.

А последним значимым профессиональным достижением стал недавно прошедший турнир в Новосибирске. На этом национальном чемпионате от федерации WRP она заняла первое место в троеборье.

Спортсменка выступала в трех дисциплинах: классическое троеборье без экипировки, а также жим в экипировке и без нее. Ее результатами стали присед 180 кг, жим 117 кг и тяга 190 кг. Это позволило Насте выполнить норматив мастера спорта международного класса.

Недавно Анастасия получила звание мастера спорта Источник: Ирина Господаренко / NGS22.RU

Перед стартом спортсменка старается отвлечься — прокрутить в голове, что и как будет делать, представить себя на помосте. Непосредственный настрой происходит уже после разминки.

— Само осознание от побед и полученных результатов приходит уже позже. В моменте ты просто концентрируется на соревнованиях, — признается она.

На вопрос о поощрении себя после побед Анастасия признается, что ей этого не особо хочется.

— Это больше у бодибилдеров и фитнес-моделей: они днями на диетах, а потом на праздник съедают тортик. У нас таких ограничений нет, — добавила героиня.

Травма, которая всё изменила

Год назад Анастасия получила травму во время соревнований, приседая со штангой весом 200 кг.

— Меня качнуло, я со штангой пошла вперед, колено как-то подвернулось — и всё, до свидания, — вспоминает она.

Диагноз — разрыв крестообразной связки. Врачи ставили вопрос об операции, но обошлось — связка срослась сама. Курс лечения включал физиотерапию и плазмотерапию.

До травмы спортсменка приседала со штангой весом 205 кг Источник: Анастасия Вебер

Героиня активно работает над возвращением прежней формы. До травмы ее лучший результат в приседании составлял 205 кг, а сейчас пока только 180 кг. Но страх, как признается спортсменка, остался:

— Каждый раз, залезая под штангу, у меня в голове картинка сломанного колена. И судя по опыту друга с такой же травмой, это никуда не денется. Скорее всего, с этим придется работать дальше.

Пока можешь и хочешь — занимайся

По словам Анастасии, ее фигура часто привлекает внимание прохожих. Некоторые даже делают ей комплименты.

— Когда была в Турции на отдыхе, ко мне в спортзале подходили девушки, чтобы со мной сфотографироваться. Видимо, у них пауэрлифтинг мало распространен, — отметила она.

Впрочем, и в родном городе ситуация похожая, хотя стереотип о «неженском» спорте постепенно уходит в прошлое. На крупных соревнованиях в небольшой весовой категории Анастасии выступает много девушек и женщин, но на местном уровне сильной конкуренции пока нет.

— У нас в Алтайском крае вообще нет спортсменок моей категории. Ну либо они не выступают, и я их не встречала. Большинство соперниц из Новосибирской области, центральной России и Москвы. Туда и приходится ездить, — объяснила Настя.

Сейчас ближайшая цель героини — соревнования в Санкт-Петербурге, которые пройдут в середине июня. Спортсменка планирует улучшить свои результаты. Всего за год она выступает на четырех турнирах, в том числе двух крупных (обычно они проходят летом и зимой).