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Город Эксклюзив «Сказала ему, что я Маша Квадрат»: как Михаил Круг связан с ярославским актером и его кафе — история

«Сказала ему, что я Маша Квадрат»: как Михаил Круг связан с ярославским актером и его кафе — история

Раскрываем тайну городской легенды

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Михаил Круг нередко гостил в Ярославле у семьи Ваксманов | Источник: Серафима Пантыкина / Городские медиа Михаил Круг нередко гостил в Ярославле у семьи Ваксманов | Источник: Серафима Пантыкина / Городские медиа

Михаил Круг нередко гостил в Ярославле у семьи Ваксманов

Источник:

Серафима Пантыкина / Городские медиа

Культовое кафе «Дом актера» в Ярославле с недавних пор стало «Ваксман-центром». Место, руководителем которого был актер, продюсер, бизнесмен и сооснователь Камерного театра Юрий Ваксман, всегда притягивало молодых талантов и известных личностей. По одной из городских легенд, отсюда возили обеды певцу Михаилу Кругу, когда тот лечился в Ярославле.

Михаил Круг — советский и российский певец, исполнявший песни в жанре русского шансона. Его тексты были наполнены тоской о свободе, тюремной лирикой и жаргонизмами. Несмотря на обилие выражений, Круг никогда не отбывал наказания в местах лишения свободы. Певец упоминал актера Юрия Ваксмана в песне «Ярославская», их общие знакомые рассказывали об их дружбе. Михаил Круг был убит в 2002 году.

Об общении Юрия Ваксмана и Михаила Круга известно не так много. Мы решили выяснить, правдива ли городская легенда. О том, как складывались отношения между ярославским актером и легендой русского шансона, мы спросили у Татьяны Ваксман — супруги Юрия Михайловича.

«Да он жил у меня, не то что обеды. Действительно, он приехал сюда лечиться, и да, его кормили из кафе. А после этого пришел ко мне и сказал, что нужно для врачей сыграть концерт. Ему тогда нужна была рубашка, они с Юрой похожей комплекции были. Потом мы подружились», — поделилась с 76.RU Татьяна.

После этого Михаил Круг не раз приезжал в гости к семье Ваксманов, поэтому у них есть много совместных историй. Когда артист звонил по телефону, он всегда представлялся: «Здравствуйте, Я Михаил Круг, можно Юру?»

Татьяна поделилась семейной байкой, которая произошла во время одного из таких разговоров. Телефон часто брали дети, и однажды дочка Мария спросила:

— Мама, а Круг — это псевдоним?

— Да, он Воробьев.

— А я ему сказала, что я Маша Квадрат.

27 марта 2024 года, во Всемирный день театра, ушел из жизни актер, продюсер, бизнесмен и сооснователь Камерного театра в Ярославле Юрий Ваксман. Поздним вечером ему стало плохо в собственном кафе «Дом Актера» на улице Кирова. В его фильмографии более 100 сериалов и фильмов — от эпизодических до главных ролей. Он работал со звездами российского кино Федором Бондарчуком, Сергеем Пускепалисом, Александром Робаком, Андреем Мерзликиным и другими актерами.

После смерти Юрия Ваксмана в Ярославле многое изменилось. Камерный театр был первым и единственным частным театром в городе. Его открыли три друга — Юрий Ваксман, Владимир Воронцов и Владимир Гусев в 1999 году. В 2024 году театр претерпел реорганизацию: он перешел в государственную собственность и теперь продолжает свою работу в структуре Ярославского ТЮЗа. Здание, где он работал, выставили на продажу.

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Лия НикифороваЛия Никифорова
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Ярославль Михаил Круг
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Комментарии
7
Гость
10 мая, 21:24
Песню круга про Ярославль послушай, практикантка.
Гость
10 мая, 15:05
Каждому Мастеру небо домом!
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