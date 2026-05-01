Соцреализм в парке: как в центре Ярославля появились уникальные фонтаны

История фонтанов «Волейболисты» в центре Ярославля Источник: Александра Мамонтова / 76.RU, Кирилл Поверинов / 76.RU

В самом центре Ярославля на площади Труда внимание гуляющих много лет привлекают два фонтана. Они расположены по обе стороны площади параллельно друг другу.

В одном из мраморной чаши высятся две бронзовые женские фигуры с волейбольным мячом. В другом — за такой же мяч борются двое мужчин.

В этом тексте рассказываем, кто подарил городу необычные фонтаны, и почему центральную площадь Ярославля украшают скульптуры, посвященные волейболистам.

«Политическое решение»

Раньше площадь Труда, которая до 1918 года назвалась Сенная, выглядела совсем иначе. Преображение она получила в шестидесятые годы прошлого столетия. Тогда на балансе Ярославского шинного завода находился стадион «Шинник». Параллельно с его реконструкцией в порядок стали приводить и площадь.

«Это время, когда прошла война. Люди уже оправились от нее. Можно и, наверное, нужно было думать о развитии спорта. Потому что сама ситуация для людей, переживших войну, была невероятная по своему трагизму. Поэтому развитие советского спорта в это время это, собственно говоря, политическое решение», — объясняет музеолог Ярославского шинного завода Ирина Сотскова.

Так выглядела площадь Труда в советские годы Источник: Виктор Латышев

Соцреализм в городских скверах

На средства завода в начале 1960-х были заказаны и фонтаны. Автором монументов внутри чаш стал известный в Советском союзе мастер скульптурного жанра Александр Черницкий. Примечательно, что некоторые туристы, да и сами жители города при взгляде на фонтаны были уверены, что памятники посвящены игре в баскетбол. Но профессиональные игроки при виде скульптур опровергают эту версию.

Александр Черницкий — родился в Черниговской области Украины в 1918 году в семье священнослужителя. Отучился на архитектуре в Харьковском строительном университете. Работал скульптором-реставратором в Русском музее, создавал композицию «Строители» для московского метрополитена — станция «Балтийская». Его декоративные скульптуры украшали парки Санкт-Петербурга. Прожил до 2010 года. Его работы до сих пор находятся в коллекциях государственных музеев России.

«Более того, если посмотреть на памятник очень четко, то станет заметно, что женщины играют одним мячом, а мужчины совершенно другим. Так было положено. Также следует помнить, что волейбольная команда Шинного завода на тот момент — это многократный призер областных соревнований. Они — чемпионы области», — объяснила Ирина Сотскова.

Также по словам музеолога сотрудники Шинного завода приглашали профессионального спортсмена, который рассказал, что скульптор взял за основу сюжетов композиций реально существующие в волейболе элементы.

«Он нас проконсультировал, сказав, что конкретно за движение изображено. Это не просто памятник с условным спортивным движением. Это реальный спортивный прием, который относится к волейболистам», — рассказала Ирина Сотскова.

На площади установлено два тематических фонтана Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

Фонтаны возвышаются на площади Труда с Советских времен Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

«Он очень тщательно прорабатывал детали. Он не мог изобразить обычный сюжет. Для него было очень важно изобразить реальные вещи. Он не придумал этот сюжет из головы, а взял его из реального спорта. Сейчас это украшение площади. А тогда в скульптурах был заложен смысл — „шинники“ побеждали не только в футболе, но и неоднократно были чемпионами области по волейболу», — рассказала Ирина Сотскова.

В одном из актов Государственной историко-культурной экспертизы Проекта зон охраны и объединенных зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) Ярославля от 2022 года сказано, что скульптуры волейболистов, установленные в гранитных чашах фонтанов, представляют собой яркие примеры садово-парковой скульптуры эпохи соцреализма.

Фонтаны представляют собой единую группу Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

Сейчас по данным Государственной службы охраны объектов культурного наследия Ярославской области фонтаны со скульптурами волейболистов и волейболисток не являются объектами культурного наследия.