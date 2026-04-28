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Город Главный театр Ярославля объявил о наборе актеров. Как попасть на сцену

Главный театр Ярославля объявил о наборе актеров. Как попасть на сцену

Волковский обновляет труппу

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В Волковском театра объявили о наборе актеров | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ Волковском театра объявили о наборе актеров | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Волковском театра объявили о наборе актеров

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В театре имени Федора Волкова в Ярославле объявили о наборе актеров. Информация об этом появилась в соцсетях театра 23 апреля. Заявки на кастинг будут принимать до 1 июня.

«В этом сезоне мы ищем новые таланты на четыре уникальных амплуа. Очные просмотры будут проходить 13–15 мая и после 15 июня. О приглашении будет сообщено индивидуально», — рассказали в театре.

Российский государственный академический театр драмы имени Федора Волкова — это первый русский профессиональный театр. Он был основан в 1750 году в Ярославле. Театр назван в честь основателя — купеческого сына Федора Волкова, режиссера, актера, художника, предпринимателя.

В труппу набирают актеров по типажам:

  • «Молодой бунтарь»: до 27 лет; настоящий лидер со спортивной подготовкой и сильным голосом; приветствуется уверенное владение музыкальными инструментами и навыки единоборств;

  • «Современная Фрося Бурлакова»: до 25 лет; харизматичная «антифитоняшка» с отличным чувством юмора; профессиональный вокал;

  • «Джим Керри»: артист разговорного жанра; приветствуется наличие опыта ведущего свадеб, корпоративов или стендапов;

  • «Новая Жанна Д'Арк»: искренняя, при этом способная отстоять свое мнение; отличная спортивная форма, владение сценическим движением; вокал сопрано.

Желающим попасть на кастинг придется записать видеорассказ о себе, упомянув о своих ценностях, мечтах и навыках. Также придется приложить два контрастных драматических отрывка из курсовых спектаклей до 2 минуты каждый. И кусочки видео до двух минут с вокалом и отдельно с хореографией.

Инструкция и шаблон анкеты опубликованы в группе театра во «Вконтакте».

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Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора 76.RU
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Комментарии
13
Гость
29 апреля, 06:56
Набиуллина отметила, что в современной России никогда не было такого дефицита кадров🙈
Гость
28 апреля, 22:51
Мигрантов наберите, вон АвтоВАЗ набрал и не жалуются. Экономия денег, дружба народов, все как любит Кремль для отчёта.
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Гость
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