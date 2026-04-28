Главный театр Ярославля объявил о наборе актеров. Как попасть на сцену

В Волковском театра объявили о наборе актеров Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В театре имени Федора Волкова в Ярославле объявили о наборе актеров. Информация об этом появилась в соцсетях театра 23 апреля. Заявки на кастинг будут принимать до 1 июня.

«В этом сезоне мы ищем новые таланты на четыре уникальных амплуа. Очные просмотры будут проходить 13–15 мая и после 15 июня. О приглашении будет сообщено индивидуально», — рассказали в театре.

Российский государственный академический театр драмы имени Федора Волкова — это первый русский профессиональный театр. Он был основан в 1750 году в Ярославле. Театр назван в честь основателя — купеческого сына Федора Волкова, режиссера, актера, художника, предпринимателя.

В труппу набирают актеров по типажам:

«Молодой бунтарь»: до 27 лет; настоящий лидер со спортивной подготовкой и сильным голосом; приветствуется уверенное владение музыкальными инструментами и навыки единоборств;

«Современная Фрося Бурлакова»: до 25 лет; харизматичная «антифитоняшка» с отличным чувством юмора; профессиональный вокал;

«Джим Керри»: артист разговорного жанра; приветствуется наличие опыта ведущего свадеб, корпоративов или стендапов;

«Новая Жанна Д'Арк»: искренняя, при этом способная отстоять свое мнение; отличная спортивная форма, владение сценическим движением; вокал сопрано.

Желающим попасть на кастинг придется записать видеорассказ о себе, упомянув о своих ценностях, мечтах и навыках. Также придется приложить два контрастных драматических отрывка из курсовых спектаклей до 2 минуты каждый. И кусочки видео до двух минут с вокалом и отдельно с хореографией.