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Город На центральной улице поставят кадки с цветами: как озеленят Ярославль в этом году

На центральной улице поставят кадки с цветами: как озеленят Ярославль в этом году

Где появятся новые деревья и другая растительность

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Стало известно, как озеленят Ярославль | Источник: Александр Куренной / 76.RUСтало известно, как озеленят Ярославль | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Стало известно, как озеленят Ярославль

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Стало известно, где и сколько посадят деревьев и цветов в Ярославле в 2026 году Об этом рассказал директор МБУ «Горзеленхозстрой» Андрей Степанов на общегородском совещании в мэрии 28 апреля.

По его словам, за весну-лето в городе должно появиться 630 новых деревьев, 1190 кустов и более 600 тысяч цветов. Их будут высаживать на улицах, площадях, в скверах. В список территорий, где будут высажены деревья и кусты вошли:

  • улица Советская (посадят 30 лип и 33 куста);

  • сквер 950-летия Ярославля (посадят остролистные клены);

  • Красный спуск (посадят крупнолистные липы);

  • Первомайский бульвар;

  • бульвар на улице Стачек;

  • Молодежный сквер;

  • Сквер на проспекте Машиностроителей.

Также Андрей Степанов добавил, что разработан дендроплан Петропавловского парка. С 5–6 мая там начнут высаживать растения.

Площадь городских цветников составит 8215 кв. метров. Больше всего цветов посадят в Кировском районе — на площади 2,5 тысячи кв. метра. Далее следуют Красноперекопский и Фрунзенский районы, в которых в целом посадят более 2 тысяч цветов. В Ленинском районе — около 1000 цветов, в Дзержинском районе — 800, в Заволжском районе — 400. Андрей Степанов анонсировал две новые клумбы в городе, но пока оставил в секрете места их размещения.

Также в Ярославле появятся подвесные кашпо, вазоны, модульные конструкции с цветами.

«На Советской улице планируется дополнительное цветочное оформление. Мы поставим 36 кадок и 16 модульных мостиков», — уточнил Андрей Степанов.

В парках Ярославля посадят 70 тысяч цветов.

Как считаете, Ярославль достаточно зеленый город?

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Комментарии
49
Гость
23 июня, 18:53
В советские времена на центральных улицах росли деревья. Конечно, необходим уход, несомненно. Но кадки? Это подход чиновников- временщиков! Им наплевать на город. Лишь бы создать видимость заботы. Посмотрите, сколько деревьев сейчас уничтожается! А сколько вновь посажено?
Гость
8 мая, 13:23
Деревья - это легкие города. Они росли и растут, улучшая экологию и наше здоровье. Слова о том, что деревья не растут, говорят те, кто так или иначе заинтересован во фрагментарном озеленении в кадках и кашпо. Городу нужны деревья - настоящие, большие, взрослые липы, клены, вязы, каштаны.
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