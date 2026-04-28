На центральной улице поставят кадки с цветами: как озеленят Ярославль в этом году

Стало известно, как озеленят Ярославль Источник: Александр Куренной / 76.RU

Стало известно, где и сколько посадят деревьев и цветов в Ярославле в 2026 году Об этом рассказал директор МБУ «Горзеленхозстрой» Андрей Степанов на общегородском совещании в мэрии 28 апреля.

По его словам, за весну-лето в городе должно появиться 630 новых деревьев, 1190 кустов и более 600 тысяч цветов. Их будут высаживать на улицах, площадях, в скверах. В список территорий, где будут высажены деревья и кусты вошли:

улица Советская (посадят 30 лип и 33 куста);

сквер 950-летия Ярославля (посадят остролистные клены);

Красный спуск (посадят крупнолистные липы);

Первомайский бульвар;

бульвар на улице Стачек;

Молодежный сквер;

Сквер на проспекте Машиностроителей.

Также Андрей Степанов добавил, что разработан дендроплан Петропавловского парка. С 5–6 мая там начнут высаживать растения.

Площадь городских цветников составит 8215 кв. метров. Больше всего цветов посадят в Кировском районе — на площади 2,5 тысячи кв. метра. Далее следуют Красноперекопский и Фрунзенский районы, в которых в целом посадят более 2 тысяч цветов. В Ленинском районе — около 1000 цветов, в Дзержинском районе — 800, в Заволжском районе — 400. Андрей Степанов анонсировал две новые клумбы в городе, но пока оставил в секрете места их размещения.

Также в Ярославле появятся подвесные кашпо, вазоны, модульные конструкции с цветами.

«На Советской улице планируется дополнительное цветочное оформление. Мы поставим 36 кадок и 16 модульных мостиков», — уточнил Андрей Степанов.

В парках Ярославля посадят 70 тысяч цветов.