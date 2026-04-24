В ярославском парке организовали общественный огород: как получить там грядку

В Ярославле в Юбилейном парке есть общественный огород Источник: Александр Куренной / 76.RU

В Юбилейном парке Ярославля разбили общественный огород. На соответствующую табличку сейчас натыкаются многие, кто прогуливается по здешним аллеям. Правда, о сути проекта знают далеко не все.

«Что это такое? Можно ли посадить там овощи и фрукты?» — задала вопрос в редакцию 76.RU читательница Ксения.

Эту табличку встречали многие посетители парка Источник: Александр Куренной / 76.RU

В мэрии Ярославля нам пояснили, что общественный огород — это совместный проект некоммерческой организации «ЭкоЯР» и городского учреждения «Дирекция парков города Ярославля».

«Инициатива направлена на развитие экологической культуры и вовлечение жителей в практики городского озеленения», — прояснили власти.

Огород разбили в том числе с просветительскими целями Источник: Александр Куренной / 76.RU

Оказалось, что огород существует еще с 2024 года. Тогда участники сообщества «ЭкоЯр» посчитали, что проект будет интересен жителям и пришли с идеей в мэрию. Власти поддержали инициативу и выделили площадку на территории Юбилейного парка.

«С апреля 2024 года мы оформляли грядки, высаживали кустарники, которые привлекают птиц, плодовые деревья, делали домики для насекомых и птиц. Также проводили мастер-классы по изготовлению сувениров из натуральных материалов, организовывали экскурсии по парку, на которых рассказывали о разных эконаправлениях, о ценности природы. О том, что ее важно беречь и сохранять. Провели в Юбилейном парке первый в городе экофестиваль», — рассказала руководитель организации «ЭкоЯр» Екатерина Маласаева.

В 2024 году, по словам Екатерины, урожай собрали аж три раза. А вот в 2025 году огород работал не в полную силу из-за ремонта парка.

«Проводился ремонт водопровода, соответственно воды в парке не было. Поэтому сажали поздно и не все культуры» — пояснили в «ЭкоЯре».

Сейчас на грядках растет земляника и многолетние травы Источник: Александр Куренной / 76.RU

В этом году проект продолжат.

«Обычно посадки у нас проходят в середине мая. К этому времени решим, что будем выращивать. Сейчас на части грядок уже растет земляника, еще часть занята „аптекарским огородом“ с многолетними травами — чабрецом, лавандой, мятой, мелиссой, коровником, девясилом, розмарином и другими», — рассказала Екатерина Маласаева.

Присоединиться к активистам могут все желающие. Для этого нужно просто связаться с «ЭкоЯром» и сообщить о своем желании.

«Любой человек может взять в огороде грядку, посадить на ней, например, какие-то овощи и ухаживать за растениями в течение лета. Это абсолютно бесплатно. Урожаем потом можно распорядиться по своему усмотрению. В прошлые годы мы договаривались и передавали все выращенное в живой уголок юннатского центра „Радуга“», — пояснила Екатерина Маласаева.

Посадить что-то на грядках могут все желающие Источник: Александр Куренной / 76.RU

Напомним, идея организовать общественные огороды в городских парках Яославля была озвучена властями Ярославля еще в 2023 году. Предполагалось организовать первую такую площадку на Даманском острове и предоставлять на ней всем желающим грядки в аренду. В парке хотели обустроить 30 грядок, даже планировали выдавать арендаторам рассаду и инвентарь.