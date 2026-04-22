Будет ли в РФ ограничено использование VPN в корпоративных целях? Отвечает Роскомнадзор

Российские сервисы уже начали блокировать доступ к приложениям при соединении через VPN Источник: Дарья Селенская / Городские медиа

В России не вводились ограничения на использование VPN в корпоративных целях. Об этом 22 апреля сообщила пресс-служба Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (известной как Роскомнадзор).

«Использование сетевых протоколов шифрования (VPN) для корпоративного взаимодействия в сетях связи внутри страны не ограничивается», — гласит заявление РКН (цитата по ТАСС).

В надзорном ведомстве заявили, что в настоящее время более 1,7 тысячи предприятий предоставляется возможность использования VPN и доступ к иностранному трафику через VPN обеспечивается «в соответствии с заявлениями компаний».

Ранее в Кремле заверяли, что использование VPN-сервисов в России не запрещено и никакой ответственности за это не предусмотрено. При этом различные российские сервисы уже начали блокировать доступ пользователям при установленном соединении через VPN. Это произошло после соответствующего запроса со стороны Минцифры РФ.

Издание «Ведомости» написало, что телекомкомпании обсуждали с Минцифры введение дополнительной платы за потребление международного трафика свыше 15 Гб в месяц на мобильных сетях и оно было запланировано на 1 мая 2026 года. Однако операторы попросили отсрочить введение платы за VPN-трафик.

Также стало известно, что в России рассматривается инициатива о запрете хостинг-провайдерам предоставлять мощности для VPN-сервисов.