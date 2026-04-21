Ярославскому губернатору — 55. Что он считает самым сложным в своей работе

Михаил Евраев работает в Ярославской области 4,5 года Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

21 апреля празднует 55-летие губернатор Ярославской области Михаил Евраев. В его прошлом — почти два десятилетия работы в федеральных структурах от антимонопольной службы до Минцифры. Ярославский регион он возглавляет пятый год: в 2021 году президент России Владимир Путин назначил его врио, а в 2022 году Михаил Евраев выиграл выборы как самовыдвиженец.

Мы решили спросить у него самого, что самое сложное в работе губернатора и какие решения он считает наиболее важными. Публикуем ответ.

«Есть задачи первого уровня: они финансово емкие и очень серьезные. Среди таких расширение трассы М-8, третий мост как часть Карабулинской развязки», — рассказал Михаил Евраев 76.RU. — Аэропорт — это стратегическая задача по развитию региона. Без аэропорта тоже не будет будущего. Это примерно 15 млрд рублей инвестиций в совокупности.

Университетский кампус в Рыбинске. Это 16 млрд рублей — серьезные федеральные деньги. Это ликвидация зеленых масел, которые наносят урон экологии. Набережная в Ростове-Великом, потому что без нее не будет Ростов Великим — так нельзя в центре города. К стратегическим задачам по развитию региона я отношу и пешеходные центры».

Михаил Евраев родом из Ленинграда. После школы работал токарем. В начале 90-х получил первое экономическое образование, затем юридическое. В 1999 году вступил в партию «Яблоко» (пробыл в ней до 2018 года). С 2007 года по 2012 год был начальником управления ФАС России по контролю за размещением государственного заказа. В 2012 году Михаил Евраев занял должность заместителя министра регионального развития Российской Федерации. Уже в 2013 году стал заместителем министра связи и массовых коммуникаций Российской Федерации (проработал до 2018 года). В 2018 году Евраев занял пост замглавы ФАС России.

Самым сложным в своей работе губернатор называет уровень ответственности и необходимость постоянно взвешивать свои решения.

«Самое сложное в работе губернатора — всегда думать над тем и отдавать себе отчет в том, что ты делаешь и почему. И делать это быстро и грамотно. Потому что это касается и управленческих решений, и кадровых, и системных решений различных. Потому что от губернатора требуются управленческие решения, даже когда они самые непопулярные и болезненные, их нужно объяснять и максимально рассказывать. Вспомните, какое было негодование по поводу продления работы поликлиник до 22:00? И сколько людей этим в итоге воспользовались. А врачи получают двойную оплату. Очень многие решения изначально вызывают негатив, но потом люди смотрят на результаты, и мнение меняется».