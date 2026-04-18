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Город «Может быть довольно значительной»: на Землю обрушилась череда магнитных бурь

«Может быть довольно значительной»: на Землю обрушилась череда магнитных бурь

Она будет ощутима и в Ярославской области

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Публикуем расписание магнитных бурь | Источник: Дарья Селенская / 74.RUПубликуем расписание магнитных бурь | Источник: Дарья Селенская / 74.RU

Публикуем расписание магнитных бурь

Источник:

Дарья Селенская / 74.RU

На Землю обрушились магнитные бури. Наиболее активные возмущения геомагнитного поля прогнозируются 18 и 19 апреля и достигнут уровня G1 (слабые бури). Об этом свидетельствуют данные лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики (ИКИ и ИСЗФ).

«Общая продолжительность нестабильного периода геомагнитной обстановки может быть довольно значительной, от пяти до семи суток, но острая фаза, как считается, продлится только первые один-два дня и захватит выходные. Геомагнитный индекс в этот период может эпизодически вырастать до уровня G2 (средние бури). Более высокие значения маловероятны», — уточняют ученые.

Как сообщили в лаборатории солнечной астрономии, к концу 18 апреля можно будет увидеть полярное сияние.

Магнитные бури в ближайшие дни | Источник: Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФМагнитные бури в ближайшие дни | Источник: Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ

Магнитные бури в ближайшие дни

Источник:

Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ

Ученые выделяют пять классов магнитных бурь в зависимости от их силы: G1 — слабая буря, G2 — средняя буря, G3 — сильная буря, G4 — очень сильная буря, G5 — экстремально сильная буря.

Согласно прогнозу ученых, следующая волна магнитных бурь ожидается 29 и 30 апреля. Их интенсивность также будет слабой.

Календарь геомагнитных бурь на месяц | Источник: Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФКалендарь геомагнитных бурь на месяц | Источник: Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ

Календарь геомагнитных бурь на месяц

Источник:

Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ

Во время магнитных бурь может ухудшаться состояние метеочувствительных людей. В группу риска врачи относят людей старше 50 лет, а также тех, кто страдает заболеваниями сердца, гипертонией и сахарным диабетом. В такие периоды возможны обострения хронических болезней и снижение работоспособности. Медики советуют высыпаться, по возможности избегать стрессов и нервных нагрузок, пить больше воды, а также ограничить употребление алкоголя и соли.

А вы ощущаете ухудшение состояния во время магнитных бурь?

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Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Магнитная буря
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Комментарии
1
Гость
18 апреля, 20:18
Чувствую бурление атмосферы.
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Гость
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