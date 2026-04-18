«Может быть довольно значительной»: на Землю обрушилась череда магнитных бурь

Публикуем расписание магнитных бурь Источник: Дарья Селенская / 74.RU

На Землю обрушились магнитные бури. Наиболее активные возмущения геомагнитного поля прогнозируются 18 и 19 апреля и достигнут уровня G1 (слабые бури). Об этом свидетельствуют данные лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики (ИКИ и ИСЗФ).

«Общая продолжительность нестабильного периода геомагнитной обстановки может быть довольно значительной, от пяти до семи суток, но острая фаза, как считается, продлится только первые один-два дня и захватит выходные. Геомагнитный индекс в этот период может эпизодически вырастать до уровня G2 (средние бури). Более высокие значения маловероятны», — уточняют ученые.

Как сообщили в лаборатории солнечной астрономии, к концу 18 апреля можно будет увидеть полярное сияние.

Магнитные бури в ближайшие дни Источник: Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ

Ученые выделяют пять классов магнитных бурь в зависимости от их силы: G1 — слабая буря, G2 — средняя буря, G3 — сильная буря, G4 — очень сильная буря, G5 — экстремально сильная буря.

Согласно прогнозу ученых, следующая волна магнитных бурь ожидается 29 и 30 апреля. Их интенсивность также будет слабой.

Календарь геомагнитных бурь на месяц Источник: Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ

Во время магнитных бурь может ухудшаться состояние метеочувствительных людей. В группу риска врачи относят людей старше 50 лет, а также тех, кто страдает заболеваниями сердца, гипертонией и сахарным диабетом. В такие периоды возможны обострения хронических болезней и снижение работоспособности. Медики советуют высыпаться, по возможности избегать стрессов и нервных нагрузок, пить больше воды, а также ограничить употребление алкоголя и соли.