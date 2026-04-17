«Космическая медуза»: что за купол света озарил небо над Ярославской областью

Космическую медузу увидели в небе над Ярославской областью Источник: Жесть Ярославль / Vk.com

Жители Ярославской области успели снять необычный купол света в небе над регионом. На фото, выложенном в соцсетях, видно яркую точку, от которой во все стороны расходятся широкие световые лучи. По словам очевидцев, снимок был сделан в Даниловском округе около 02:30 17 апреля.

В Ярославском планетарии порталу 76.RU пояснили, что это так называемая «космическая медуза» — след от ракеты, запущенной с космодрома Плесецк в Архангельской области.

«Космические войска провели успешный пуск ракеты-носителя „Союз — 2.1б“ с космодрома Плесецк с космическими аппаратами в интересах Минобороны России. Старт носителя и выведение космических аппаратов на расчетную орбиту прошли штатно. В расчетное время космические аппараты выведены на целевую орбиту и приняты на управление наземными средствами космических войск ВКС», — сообщили в Роскосмосе 17 апреля.

Пуск ракеты-носителя, по данным госкорпорации, произошел в 2:17.

Момент запуска ракеты Источник: Минобороны России / Max.ru

«Медузу» видели и в других регионах страны. Зрелище, говорят, было впечатляющее: в какой-то момент в небе появилась яркая полоса, а потом начал раздуваться «пузырь».

«Ракета движется за счет сгорания топлива, — объяснял порталу 29.RU инженер-физик и эксперт программы „Безопасность радиоактивных отходов“ Андрей Ожаровский. — И [есть] продукты сгорания как любого топлива, как топлива автомобиля, топлива тепловозов. Конечно, не самые полезные вещества в мире. Но надо понять, что большинство вот этих продуктов сгорания, они оказались в высоких слоях атмосферы и рассеялись на огромные расстояния. То есть в первую очередь это углекислый газ».