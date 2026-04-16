Послушал музыку — получил штраф: инструкция, как бороться с шумными ночными компаниями

В каждом регионе время для покоя разное Источник: Екатерина Тычинина / 74.RU

Любители послушать громкую музыку, желающие сделать ремонт или собраться шумной компанией в ночное время суток часто забывают о том, что большинство людей всё же ночью спит. Громкие звуки в темное время суток могут обернуться для вас не только скандалом с жителями соседних квартир или домов, но и штрафом. Юрист Людмила Александрова рассказала, как бороться с шумными ночными компаниями.

«К нарушителям тишины применяются меры ответственности в соответствии со статьей 6.4 КоАП за нарушение санитарно-эпидемиологических требований к жилым помещениям», — рассказала юрист.

Сумма штрафа:

для граждан составляет от 500 до 1 тысячи рублей;

для должностных лиц — от 1 тысячи до 2 тысяч рублей;

для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — от 1 тысячи до 2 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток;

для юридических лиц — от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

По ее словам, штраф назначается административной комиссией или судом на основании протокола полиции или результата прокурорской проверки. При этом, как отметила юрист, единого федерального закона о тишине нет, в каждом регионе время для покоя разное.

«Например, закон Москвы от 12.07.2002 года № 42 „О соблюдении покоя граждан и тишины“ определяет ночное время с 23:00 до 07:00. В Московской области следует соблюдать тишину с 21:00 до 08:00. А в Свердловской или Калининградской области — с 23:00 до 08:00», — объяснила Людмила Александрова.

В случае если соседи или уличная компания шумят ночью и не дают спать, юрист сначала предлагает решить вопрос мирным путем и просто поговорить. Если же ситуацию не удается разрешить, то стоит собрать доказательства и бороться за свои права.

«Заручитесь поддержкой соседей, составьте коллективное письмо и вручите нарушителям спокойствия под подпись. Параллельно стоит обратиться в управляющую компанию или ТСЖ с заявлением, чтобы представители компании пообщались с шумным соседом напрямую. Можно пригласить независимого эксперта, который замерит уровень шума. Наконец, можно вызвать участкового», — пояснила юрист.