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Город Послушал музыку — получил штраф: инструкция, как бороться с шумными ночными компаниями

Послушал музыку — получил штраф: инструкция, как бороться с шумными ночными компаниями

Юрист рекомендует все нарушения фиксировать на видео- или аудиозапись

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В каждом регионе время для покоя разное | Источник: Екатерина Тычинина / 74.RUВ каждом регионе время для покоя разное | Источник: Екатерина Тычинина / 74.RU

В каждом регионе время для покоя разное

Источник:

Екатерина Тычинина / 74.RU

Любители послушать громкую музыку, желающие сделать ремонт или собраться шумной компанией в ночное время суток часто забывают о том, что большинство людей всё же ночью спит. Громкие звуки в темное время суток могут обернуться для вас не только скандалом с жителями соседних квартир или домов, но и штрафом. Юрист Людмила Александрова рассказала, как бороться с шумными ночными компаниями.

«К нарушителям тишины применяются меры ответственности в соответствии со статьей 6.4 КоАП за нарушение санитарно-эпидемиологических требований к жилым помещениям», — рассказала юрист.

Сумма штрафа:

  • для граждан составляет от 500 до 1 тысячи рублей;

  • для должностных лиц — от 1 тысячи до 2 тысяч рублей;

  • для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — от 1 тысячи до 2 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток;

  • для юридических лиц — от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

По ее словам, штраф назначается административной комиссией или судом на основании протокола полиции или результата прокурорской проверки. При этом, как отметила юрист, единого федерального закона о тишине нет, в каждом регионе время для покоя разное.

«Например, закон Москвы от 12.07.2002 года № 42 „О соблюдении покоя граждан и тишины“ определяет ночное время с 23:00 до 07:00. В Московской области следует соблюдать тишину с 21:00 до 08:00. А в Свердловской или Калининградской области — с 23:00 до 08:00», — объяснила Людмила Александрова.

В случае если соседи или уличная компания шумят ночью и не дают спать, юрист сначала предлагает решить вопрос мирным путем и просто поговорить. Если же ситуацию не удается разрешить, то стоит собрать доказательства и бороться за свои права.

«Заручитесь поддержкой соседей, составьте коллективное письмо и вручите нарушителям спокойствия под подпись. Параллельно стоит обратиться в управляющую компанию или ТСЖ с заявлением, чтобы представители компании пообщались с шумным соседом напрямую. Можно пригласить независимого эксперта, который замерит уровень шума. Наконец, можно вызвать участкового», — пояснила юрист.

Нарушения обязательно стоит фиксировать с помощью аудио- и видеозаписи. При этом заранее позаботьтесь о том, чтобы на записи были выставлены дата и время. Впоследствии эти данные станут вашей доказательной базой в полиции и суде.

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Павел Пешков
Корреспондент оперативной редакции
Музыка Ночь Юрист Инструкция
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Комментарии
3
Гость
17 апреля, 13:10
я просто рубильник прихожу выключаю, а если не понимают , то около рубильника стою жду уже сам
Гость
16 апреля, 23:57
«Заручитесь поддержкой соседей, составьте коллективное письмо и вручите нарушителям спокойствия под подпись. Параллельно стоит обратиться в управляющую компанию или ТСЖ с заявлением, чтобы представители компании пообщались с шумным соседом напрямую. Можно пригласить независимого эксперта, который замерит уровень шума. Наконец, можно вызвать участкового», — пояснила юрист. Поясняю для этого горе-юриста. Вручить нарушителям спокойствия под подпись не выйдет, вас просто пошлют по известному адресу. Управляющая компанию или ТСЖ вас тоже пошлёт, но в суд или полицию. Чтоб пригласить независимого эксперта, который замерит уровень шума, нужно его сначала найти и заплатить, и далеко не 1000 рублей. А вот вызвать участкового это вообще квест, если ещё у вас есть участковый, а то его ведь может и не быть из-за недостатка личного состава. Всё приехали...
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