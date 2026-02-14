В ректоры Школы-студии МХАТ после скандала прочат Безрукова и Певцова. Они ответили

Народный артист России Сергей Безруков не станет выдвигать свою кандидатуру на пост ректора Школы-студии МХАТ. 13 февраля он сообщил об этом в своем Telegram-канале. Его и других артистов называли в качестве возможных руководителей вуза.

«У меня нет в планах подавать свою кандидатуру на пост ректора Школы-студии МХАТ», — написал Безруков, уточнив, что ему хватает занятости по руководству театром, преподаванию во ВГИКе и артистической деятельности. «Коварных замыслов по захвату этой должности» у Безрукова нет.

Депутат Госдумы и народный артист РФ Дмитрий Певцов рассказал, что ему не поступало предложение возглавить МХАТ.

«Если и поступит, то ответ отрицательный», — заявил он в разговоре с ТАСС. По его мнению, возглавлять Школу-студию может выпускник, актер или действующий режиссер, желательно с педагогическим опытом.

В прессе звучало имя и худрука Театра имени Пушкина Евгения Писарева. Он заявил РБК, что ему предложений возглавить Школу-студию МХАТ не поступало.

Напомним, сейчас на место ищут ректора вместо Константина Богомолова. Он исполнял обязанности ректора 2,5 недели и подал в отставку.