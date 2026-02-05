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Город Спецоперация на Украине В Ярославской области увеличили разовую выплату контрактникам

В Ярославской области увеличили разовую выплату контрактникам

Сколько она теперь составляет

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В Ярославской области увеличили разовую выплату контрактникам | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ Ярославской области увеличили разовую выплату контрактникам | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославской области увеличили разовую выплату контрактникам

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославской области выросла единовременная выплата для военнослужащих, заключивших контракт с Министерством обороны России.

— Теперь бойцы, которые отправятся в зону специальной военной операции от нашего региона, получат 1,6 млн рублей, включая федеральные выплаты, — сообщил губернатор Михаил Евраев.

Повышенную сумму смогут получить те, кто заключит контракт, начиная с 5 февраля 2026 года.

Глава региона добавил, что в Ярославской области также идет набор желающих служить по контракту в войсках беспилотных систем. Узнать подробную информацию и получить помощь в решении организационных вопросов по этому направлению можно по короткому номеру *176.66

В правительстве региона добавили, что в Ярославской области семьи контрактников освобождены от платы за питание в школах и детских садах, от транспортного налога, имеют первоочередное право на получение соцуслуг и широкий пакет других льгот. Для бойцов предусмотрены медицинская реабилитация и выплаты в случае ранения.

Напомним, до этого размер единовременной выплаты для военнослужащих, заключивших контракт с Минобороны, составлял в Ярославской области 1,1 миллиона рублей.

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Комментарии
23
Гость
6 февраля, 16:39
Обновляю страницу и с каждым обновлением комментов всё меньше
Гость
6 февраля, 02:51
Служу уже почти два года , все норм ))
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Гость
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