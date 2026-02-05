В Ярославской области увеличили разовую выплату контрактникам

В Ярославской области выросла единовременная выплата для военнослужащих, заключивших контракт с Министерством обороны России.
— Теперь бойцы, которые отправятся в зону специальной военной операции от нашего региона, получат 1,6 млн рублей, включая федеральные выплаты, — сообщил губернатор Михаил Евраев.
Повышенную сумму смогут получить те, кто заключит контракт, начиная с 5 февраля 2026 года.
Глава региона добавил, что в Ярославской области также идет набор желающих служить по контракту в войсках беспилотных систем. Узнать подробную информацию и получить помощь в решении организационных вопросов по этому направлению можно по короткому номеру *176.66
В правительстве региона добавили, что в Ярославской области семьи контрактников освобождены от платы за питание в школах и детских садах, от транспортного налога, имеют первоочередное право на получение соцуслуг и широкий пакет других льгот. Для бойцов предусмотрены медицинская реабилитация и выплаты в случае ранения.
Напомним, до этого размер единовременной выплаты для военнослужащих, заключивших контракт с Минобороны, составлял в Ярославской области 1,1 миллиона рублей.