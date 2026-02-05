Вам расхочется летать. Госавианадзор проверил самолеты в России: что с ними не так

Глава Госавианадзора Владимир Ковальский рассказал о нарушениях в гражданской авиации страны. Об этом он высказался на Национальном авиационном инфраструктурном салоне 4 февраля. Видео его выступления опубликовал Telegram-канал «Авиаторщина».
По словам Ковальского, Госавианадзор фиксирует не единичные случаи нарушения. В частности, речь идет о:
невыполнении в полном объеме требований директив летной годности;
допуске к полетам неисправных воздушных судов;
допуске к полетам воздушных судов с незавершенным техобслуживанием или с неустраненными дефектами;
фактах выполнения доработок, модификаций и структурных ремонтов с нарушениями требований ФАП-21 и без привлечения уполномоченных организаций;
нарушении технологии работ;
игнорировании запретов на перестановку компонентов;
несоблюдении условий среды при выполнении работ;
отсутствии процедур контроля при устранении повторяющихся дефектов;
несвоевременном проведении структурных ремонтов.
«То есть достаточно серьезные нарушения. К сожалению, мы по-прежнему выявляем — это довольно распространено — фиктивное выполнение работ. Особенно тревожно это выглядит на фоне некоего снижения порога допустимого нарушения. В принципе, любое нарушение недопустимо», — цитируют Ковальского наши коллеги из «Фонтанки».
Что интересно, на том же авиационном салоне глава Росавиации Дмитрий Ядров заявил: в 2025 году количество авиапроисшествий снизилось до 7. Для сравнения: в 2024 году их было 17. При этом стоит отметить, что пассажиропоток изменился не так существенно. В 2024-м российские авиакомпании перевезли 111 миллионов человек. А в 2025 году — 109 миллионов. Такие данные давала Росавиация.