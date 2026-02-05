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Город Вам расхочется летать. Госавианадзор проверил самолеты в России: что с ними не так

Вам расхочется летать. Госавианадзор проверил самолеты в России: что с ними не так

Список нарушений неожиданно длинный

1 614
Оказалось, что авиакомпании регулярно допускают нарушения | Источник: Минпромторг РоссииОказалось, что авиакомпании регулярно допускают нарушения | Источник: Минпромторг России

Оказалось, что авиакомпании регулярно допускают нарушения

Источник:
Минпромторг России

Глава Госавианадзора Владимир Ковальский рассказал о нарушениях в гражданской авиации страны. Об этом он высказался на Национальном авиационном инфраструктурном салоне 4 февраля. Видео его выступления опубликовал Telegram-канал «Авиаторщина».

По словам Ковальского, Госавианадзор фиксирует не единичные случаи нарушения. В частности, речь идет о:

  • невыполнении в полном объеме требований директив летной годности;

  • допуске к полетам неисправных воздушных судов;

  • допуске к полетам воздушных судов с незавершенным техобслуживанием или с неустраненными дефектами;

  • фактах выполнения доработок, модификаций и структурных ремонтов с нарушениями требований ФАП-21 и без привлечения уполномоченных организаций;

  • нарушении технологии работ;

  • игнорировании запретов на перестановку компонентов;

  • несоблюдении условий среды при выполнении работ;

  • отсутствии процедур контроля при устранении повторяющихся дефектов;

  • несвоевременном проведении структурных ремонтов.

«То есть достаточно серьезные нарушения. К сожалению, мы по-прежнему выявляем — это довольно распространено — фиктивное выполнение работ. Особенно тревожно это выглядит на фоне некоего снижения порога допустимого нарушения. В принципе, любое нарушение недопустимо», — цитируют Ковальского наши коллеги из «Фонтанки».

Что интересно, на том же авиационном салоне глава Росавиации Дмитрий Ядров заявил: в 2025 году количество авиапроисшествий снизилось до 7. Для сравнения: в 2024 году их было 17. При этом стоит отметить, что пассажиропоток изменился не так существенно. В 2024-м российские авиакомпании перевезли 111 миллионов человек. А в 2025 году — 109 миллионов. Такие данные давала Росавиация.

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Карина МиллерКарина Миллер
Карина Миллер
Выпускающий редактор
Самолет Авиация Нарушение
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Комментарии
14
Гость
5 февраля, 10:41
Но почему бы эти разваливающиеся машины не использовать уже в военных целях? Смогут доставлять беприпасы, высаживать десант, подвиги Гастэлло тоже имеют смысел!
Гость
5 февраля, 10:20
Теперь в Нарьян-Мар точно не полечу. Как то ссыкотно...
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Гость
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