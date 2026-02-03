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Город «Спасено 22 млн рублей»: центр безопасности МАХ озвучил итоги за январь

«Спасено 22 млн рублей»: центр безопасности МАХ озвучил итоги за январь

Ранее национальный мессенджер усилил защиту биометрической технологией

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Центр безопасности заблокировал более 230 тысяч подозрительных аккаунтов | Источник: Александр Ощепков / NGS.RUЦентр безопасности заблокировал более 230 тысяч подозрительных аккаунтов | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Центр безопасности заблокировал более 230 тысяч подозрительных аккаунтов

Источник:
Александр Ощепков / NGS.RU

Национальный мессенджер МАХ опубликовал итоги работы центра безопасности за январь 2026 года. Специалисты совместно с МВД России раскрыли три преступления и задержали четырех мошенников, которые на протяжении длительного времени при помощи мессенджеров занимались хищениями денежных средств граждан.

Также удалось вывести из-под влияния злоумышленников 17 человек до того, как им причинили финансовый ущерб. В общей сложности было спасено более 22 миллионов рублей граждан.

— В январе предотвращена передача более 25 тысяч вредоносных APK-файлов, которые в последнее время активно используют злоумышленники в мессенджерах. Центр безопасности заблокировал более 230 тысяч подозрительных аккаунтов и удалил более 2,2 миллиона вредоносных файлов, — добавили в пресс-службе нацмессенджера.

Ранее МАХ усилил защиту инфраструктуры мессенджера технологией VKey. Решение обеспечивает защищенный доступ через биометрию внутри MAX только авторизованным разработчикам с проверенных устройств. VKey исключает возможность удаленного перехвата или кражи доступа.

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Комментарии
2
Гость
3 февраля, 18:31
А ничего что 3 дня назад мах был взломан у многих людей? Создатели мессенджера ничего не хотят объяснить по поводу безопасности?
Гость
3 февраля, 15:31
а сколько украдено через макс за январь не озвучил?
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Гость
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