«Спасено 22 млн рублей»: центр безопасности МАХ озвучил итоги за январь

Центр безопасности заблокировал более 230 тысяч подозрительных аккаунтов Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Национальный мессенджер МАХ опубликовал итоги работы центра безопасности за январь 2026 года. Специалисты совместно с МВД России раскрыли три преступления и задержали четырех мошенников, которые на протяжении длительного времени при помощи мессенджеров занимались хищениями денежных средств граждан.

Также удалось вывести из-под влияния злоумышленников 17 человек до того, как им причинили финансовый ущерб. В общей сложности было спасено более 22 миллионов рублей граждан.

— В январе предотвращена передача более 25 тысяч вредоносных APK-файлов, которые в последнее время активно используют злоумышленники в мессенджерах. Центр безопасности заблокировал более 230 тысяч подозрительных аккаунтов и удалил более 2,2 миллиона вредоносных файлов, — добавили в пресс-службе нацмессенджера.