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Город Эксклюзив Работает с бывшим мэром Волковым: стало известно, какой пост занял экс-директор ДГХ Ярославля

Работает с бывшим мэром Волковым: стало известно, какой пост занял экс-директор ДГХ Ярославля

Ярослав Овчаров руководит предприятием в подмосковных Люберцах

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Куда ушел работать экс-директор ДГХ Ярославля Ярослав Овчаров | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU, Кирилл Поверинов / 76.RUКуда ушел работать экс-директор ДГХ Ярославля Ярослав Овчаров | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU, Кирилл Поверинов / 76.RU

Куда ушел работать экс-директор ДГХ Ярославля Ярослав Овчаров

Источник:

Александра Мамонтова / 76.RU, Кирилл Поверинов / 76.RU

Экс-директор департамента городского хозяйства мэрии Ярославля Ярослав Овчаров стал руководителем муниципальной организации в подмосковных Люберцах. Редакция 76.RU обнаружила, что Ярослав Овчаров числится директором «Объединенного комбината благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства» с 22 января 2026 года. Обновленная информация указана в сервисе «Контур. Фокус».

Предприятие занимается чисткой и уборкой в городе. Учредителем организации указана администрация городского округа Люберцы Московской области, главой которой с 2022 года является бывший мэр Ярославля Владимир Волков.

Ранее в беседе с 76.RU Ярослав Овчаров говорил, что планирует продолжить муниципальную службу.

«В сфере городского хозяйства, благоустройства. Поэтому, я думаю, что как только на новую работу выйду, обязательно об этом оповещу. Также буду продолжать служить нашей Родине», — рассказывал Ярослав Овчаров 13 января 2026 года.

Обновление на 3 февраля 11:50

В администрации городского округа Люберцы 76.RU подтвердили информацию о назначении Ярослава Овчарова.

«Он официально назначен директором „ОКБЖКХ“», — уточнили в пресс-службе администрации.

Ярослав Овчаров проработал в ДГХ мэрии Ярославля шесть лет. Он возглавил департамент в сентябре 2019 года. Тогда городом управлял мэр Владимир Волков. До того, как стать директором городского ДГХ, Ярослав Овчаров руководил подведомственным этому департаменту «Агентством по муниципальному заказу ЖКХ Ярославля».

Мы публиковали эксклюзивное интервью с Ярославом Овчаровым в январе 2024 года.

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Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
ДГХ Назначение Ярослав Овчаров
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Комментарии
30
Гость
3 февраля, 23:03
Еще бы архитектора бездарного забрал к себе,которого притащил за собой из Переславля
Гость
3 февраля, 22:45
Надо бы бывшего мерина судить в Ярославле в городском суде за то , что он здесь наптворил, а он руководитель теперь.
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Гость
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