Работает с бывшим мэром Волковым: стало известно, какой пост занял экс-директор ДГХ Ярославля

Куда ушел работать экс-директор ДГХ Ярославля Ярослав Овчаров Источник: Александра Мамонтова / 76.RU, Кирилл Поверинов / 76.RU

Экс-директор департамента городского хозяйства мэрии Ярославля Ярослав Овчаров стал руководителем муниципальной организации в подмосковных Люберцах. Редакция 76.RU обнаружила, что Ярослав Овчаров числится директором «Объединенного комбината благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства» с 22 января 2026 года. Обновленная информация указана в сервисе «Контур. Фокус».

Предприятие занимается чисткой и уборкой в городе. Учредителем организации указана администрация городского округа Люберцы Московской области, главой которой с 2022 года является бывший мэр Ярославля Владимир Волков.

Ранее в беседе с 76.RU Ярослав Овчаров говорил, что планирует продолжить муниципальную службу.

«В сфере городского хозяйства, благоустройства. Поэтому, я думаю, что как только на новую работу выйду, обязательно об этом оповещу. Также буду продолжать служить нашей Родине», — рассказывал Ярослав Овчаров 13 января 2026 года.

Обновление на 3 февраля 11:50

В администрации городского округа Люберцы 76.RU подтвердили информацию о назначении Ярослава Овчарова.

«Он официально назначен директором „ОКБЖКХ“», — уточнили в пресс-службе администрации.

Ярослав Овчаров проработал в ДГХ мэрии Ярославля шесть лет. Он возглавил департамент в сентябре 2019 года. Тогда городом управлял мэр Владимир Волков. До того, как стать директором городского ДГХ, Ярослав Овчаров руководил подведомственным этому департаменту «Агентством по муниципальному заказу ЖКХ Ярославля».