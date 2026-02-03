«Зафиксировано снижение качества»: власти объяснили, почему в Ярославле из кранов течет вонючая вода

Власти объсянили, почему у ярославцев из кранов течет вонючая вода Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле на открытом совещании мэра 3 февраля обсуждали жалобы местных жителей на вонючую воду. Заместитель мэра Николай Степанов подчеркнул, что за последнее время всё больше поступает обращений из-за неприятного запаха, исходящего от воды.

«Действительно, увеличилось количество обращений по качеству горячей воды. Прежде всего это связано с запахом горячей воды. Ситуация достаточно объективная. Были обращения в Роспотребнадзор. По многим адресам представители Роспотребнадзора выходили, делали отборы проб. Из последних 11 домов, к которым приезжал Роспотребнадзор, только по двум было зафиксировано снижение качества по запаху горячей воды», — уточнил заммэра.

По словам Николая Степанова, проблема возникла на фоне морозов.

«В очень сильные морозы температура подаваемой воды с ТЭЦ превышает 80 градусов. Если она будет поступать в горячее водоснабжение, жители могут получить ожоги. Поэтому управляющие компании, ТСЖ переходят на обратный водопровод либо идет подмешивание регулятором температуры с обратного водовода. Естественно, на обратном водопроводе качество воды ниже, нежели на прямом. Поэтому такие моменты в периоды сильных морозов имеют место быть», — пояснил заместитель мэра Николай Степанов.

Мэр Артем Молчанов в конце обсуждения добавил, что ситуация не носит чрезвычайный характер и не связана с аварийными ситуациями.

«Есть определенные сложности, но надо обращать внимание на взаимодействие теплоснабжающих организаций, управляющих компаний. Если есть какие-то превышения, на них надо реагировать», — отметил глава города.

Напомним, еще в январе жители разных районов Ярославля жаловались на неприятный запах воды. В ПАО ТГК-2, которое является поставщиком тепла и горячей воды в большинство домов Ярославля, поясняли: вода может пахнуть из-за перевода горячего водоснабжения на обратный трубопровод. В этом случае вода сначала проходит через систему отопления дома, а затем поступает в краны, что может вызывать запах, поскольку внутренние сети не проходили дезинфекцию.

Чтобы проверить качество воды, жители могут подать заявку в управление Роспотребнадзора по Ярославской области. Сделать это можно одним из следующих способов: через сервис «Прием обращений граждан» на сайте Роспотребнадзора (нужно авторизоваться через «Госуслуги»);

написать в социальные сети;

лично прийти в Управление Роспотребнадзора по Ярославской области (Ярославль, улица Воинова, д. 1 с письменным обращением и документом, удостоверяющим личность).