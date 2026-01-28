«Содрать абы с кого?»: жильцы взорвавшегося дома на Батова пожаловались, что получили коммунальные платежки

В Ярославле жильцы взорвавшегося дома на улице Батова пожаловались, что им пришли квитанции на оплату коммунальных услуг Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

Бывшие жильцы дома на улице Батова, 5 корпус 2 в Ярославле, где в августе 2020 года прогремел взрыв газа, пожаловались, что получили квитанции на оплату коммунальных услуг. По словам читателя 76.RU, уведомление об этом в онлайн-банке он получил в конце декабря 2025 года.

«Когда переехали в другое жильё, недвижимость сдали муниципалитету, оплатив все коммунальные платежи, то есть, все было по нолям. Перед Новым 2026 годом присылают платежи в онлайн-банк за капитальный ремонт, охрану, домофон и даже за тепло за взорванный дом. Это что, шутка такая, либо попытка содрать абы с кого и хоть сколько?», — пожаловался читатель 76.RU.

В мэрии Ярославля в ответ на запрос 76.RU рассказали, что аварийный дом на улице Батова находится в управлении АО «Управдом Дзержинского района». По информации администрации Дзержинского района, ее представители 29 августа 2020 года направили письма в ресурсоснабжающие организации и управляющую организацию, в том числе ПАО «ТГК-2» и Региональный фонд содействия капитальному ремонту о приостановлении начислений бывшим жителям девятиэтажки за коммунальные услуги.

«Отключение в МКД от коммунальных ресурсов произведено в августе 2020 года. Вместе с тем сообщаю, что взносы на капитальный ремонт не уплачиваются собственниками помещений в многоквартирном доме, признанном в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу. По информации, полученной от ПАО „ТГК-2“ в ходе телефонного разговора 23 января 2026 сообщаю, что начисления по коммунальной услуге по отоплению бывшим жильцам МКД начиная с августа 2020 года не производятся. Таким образом, поступление коммунальных ресурсов в МКД отключено. Начисление платы за коммунальные услуги бывшим жильцам МКД не производится», — говорится в ответе городской администрации.

Как уточнили в мэрии, дом круглосуточно охраняется, а также вокруг него выставлено ограждение. В связи с чем «получение бывшими жителями квитанций на бумажном носителе невозможно», рассказали в мэрии.

«А получение их в электронном виде может свидетельствовать об ошибке в системе начислений и отправке электронных квитанций», — уточнили власти.

В мэрии рассказали, что жителям нерасселенных квартир на Батова, 5 корпус 2, квитанции на оплату ЖКУ не поступали.

То есть, судя по ответу мэрии, уведомления в онлайн-банке могли поступить бывшим жильцам по ошибке.

Осенью 2025 года суд обязал мэрию Ярославля расселить оставшихся без квартир жильцов дома на улице Батова. Ранее ласти говорили, что оставшимся 10 семьям выделят квартиры в новостройке на Большой Донской улице в Красноперекопском районе. Ключи обещали выдать уже в 2025 году.