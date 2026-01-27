НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
В Ярославле пройдет встреча местных предпринимателей

В Ярославле пройдет встреча местных предпринимателей

Ее анонсировала имидж-стилист Елена Патрикеева

167
28 января в Ярославле пройдет светский вечер проекта «ДНК успешной женщины» | Источник: Александр Орлов, «ДНК Успешной женщины» / vk.com

28 января в Ярославле пройдет светский вечер проекта «ДНК успешной женщины»

Источник:

Александр Орлов, «ДНК Успешной женщины» / vk.com

28 января в Ярославле состоится светский вечер проекта «ДНК успешной женщины» (18+). Уже традиционно площадкой для проведения станет ресторан «Ванильное небо».

«В кругу экспертов и предпринимателей мы обмениваемся полезной информацией, проявляемся и создаем новые коллаборации для продвижения личного бренда и бизнеса», — рассказала автор проекта Елена Патрикеева.

На сцене выступят врач-психотерапевт, психолог Светлана Дробыш, учредитель и директор сети языковых школ Анна Передреева, адвокат Галина Старостина, а также чемпион России по драг-рейсингу Кристина Бусто.

Ведущие события — актриса Волковского театра Ирина Наумкина и Андрей Буриков. В зале появятся куратор сообщества онкопациентов «Я люблю жизнь» Елена Сидоренко и руководитель структурного подразделения «Центр развития ребёнка — детский сад № 107» Анна Смирнова.

В этот раз дресс-код — черное, белое и красное, а также один килограмм конфет.

«Все сладости будут переданы в фонд „Дети Ярославии“ через руководителя Ольгу Канавину», — рассказала Елена.

Так прошла осенняя встреча | Источник: Александр Орлов, «ДНК Успешной женщины» / vk.comТак прошла осенняя встреча | Источник: Александр Орлов, «ДНК Успешной женщины» / vk.com
Среди гостей встречи&nbsp;— куратор сообщества онкопациентов «Я люблю жизнь» Елена Сидоренко | Источник: Александр Орлов, «ДНК Успешной женщины» / vk.comСреди гостей встречи&nbsp;— куратор сообщества онкопациентов «Я люблю жизнь» Елена Сидоренко | Источник: Александр Орлов, «ДНК Успешной женщины» / vk.com
Во время вечера будет организован сбор конфет для благотворительного фонда | Источник: Александр Орлов, «ДНК Успешной женщины» / vk.comВо время вечера будет организован сбор конфет для благотворительного фонда | Источник: Александр Орлов, «ДНК Успешной женщины» / vk.com
Анастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора 76.RU
Рекомендуем