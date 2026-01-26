В Ярославской области запустили горячую линию, куда можно пожаловаться на уборку дорог от снега

Прокуратура Ярославской области запустила горячую линию по вопросам уборки дорог, тротуаров и придомовых территорий от снега и наледи. Она будет работать с 26 января по 9 февраля: с понедельника по четверг — с 09:00 до 13:00 и с 13:45 до 18:00, в пятницу — с 09:00 до 13:00 и с 13:45 до 16:45.
«В целях оперативного решения вопросов и принятия действенных мер по заявлениям, требующим незамедлительного реагирования прием обращений осуществляется в прокуратурах городов и районов по месту нахождения объектов улично-дорожной сети и придомовых территорий как лично, так и по телефонам, указанным на сайте ведомства», — уточнили в пресс-службе региональной прокуратуры.
Куда обращаться из-за плохой уборки города
Номера телефонов горячей линии:
прокуратура Дзержинского района г. Ярославля Ярославской области 8 (4852) 41-60-05, доб. 0012;
прокуратура Заволжского района г. Ярославля 8 (4852) 75-95-93;
прокуратура Кировского района г. Ярославля 8 (4852) 21-18-14;
прокуратура Красноперекопского района г. Ярославля 8 (4852) 59-16-87;
прокуратура Ленинского района г. Ярославля 8 (4852) 75-52-23;
прокуратура Фрунзенского района г. Ярославля Ярославской области 8 (4852) 44-91-86;
Рыбинская городская прокуратура Ярославской области 8 (4855) 29-05-34;
прокуратура Большесельского района Ярославской области 8 (48542) 2-16-96;
прокуратура Борисоглебского района Ярославской области 8 (4855) 29-05-09;
прокуратура Брейтовского района Ярославской области 8 (48545) 2-12-38;
прокуратура Гаврилов-Ямского района Ярославской области 8 (48534) 2-16-63;
прокуратура Даниловского района Ярославской области 8 (48538) 5-15-71;
прокуратура Любимского района Ярославской области 8 (48543) 2-20-08;
прокуратура Мышкинского района Ярославской области 8 (4855) 29-05-13;
прокуратура Некоузского района Ярославской области 8 (48552) 9-05-31;
прокуратура Некрасовского района Ярославской области 8 (910) 976-00-21,
(48531) 4-39-83;
прокуратура Первомайского района Ярославской области 8 (48549) 2-35-50;
прокуратура Пошехонского района Ярославской области 8 (48546) 2-24-42;
Переславская межрайонная прокуратура Ярославской области 8 (48535) 3-00-80;
Ростовская межрайонная прокуратура Ярославской области 8 (4852) 59-16-72;
Тутаевская межрайонная прокуратура Ярославской области 8 (48533) 2-27-42;
Угличская межрайонная прокуратура Ярославской области 8 (48532) 2-51-74;
прокуратура Ярославского района Ярославской области 8 (4852) 59-16-93.
По данным прокуратуры, за осенне-зимний период 2025–2026 годов в Ярославской области выявили многочисленные нарушения в работе управляющих компаний. Надзорные органы внесли 91 представление, объявили 19 предостережений о недопустимости нарушений закона. Кроме того, 35 должностных лиц вызвали в прокуратуру для дачи объяснений и решения вопроса о привлечении их к административной ответственности. Речь идет о нарушениях лицензионных требований при управлении многоквартирными домами, а также правил содержания и ремонта жилых домов и помещений.
Ранее мы публиковали фоторепортаж из Ярославля, где город буквально утопает в снежной каше. Как столица Золотого кольца борется с осадками, смотрите в этом материале.