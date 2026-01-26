НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Город В Ярославской области запустили горячую линию, куда можно пожаловаться на уборку дорог от снега

В Ярославской области запустили горячую линию, куда можно пожаловаться на уборку дорог от снега

Публикуем контакты, по которым принимают обращения

В Ярославской области начала работать горячая линия, по которой можно отправлять жалобы на уборку города от снега | Источник: Артем Бауман / 76.RUВ Ярославской области начала работать горячая линия, по которой можно отправлять жалобы на уборку города от снега | Источник: Артем Бауман / 76.RU

В Ярославской области начала работать горячая линия, по которой можно отправлять жалобы на уборку города от снега

Источник:

Артем Бауман / 76.RU

Прокуратура Ярославской области запустила горячую линию по вопросам уборки дорог, тротуаров и придомовых территорий от снега и наледи. Она будет работать с 26 января по 9 февраля: с понедельника по четверг — с 09:00 до 13:00 и с 13:45 до 18:00, в пятницу — с 09:00 до 13:00 и с 13:45 до 16:45.

«В целях оперативного решения вопросов и принятия действенных мер по заявлениям, требующим незамедлительного реагирования прием обращений осуществляется в прокуратурах городов и районов по месту нахождения объектов улично-дорожной сети и придомовых территорий как лично, так и по телефонам, указанным на сайте ведомства», — уточнили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Куда обращаться из-за плохой уборки города

Номера телефонов горячей линии:

  • прокуратура Дзержинского района г. Ярославля Ярославской области 8 (4852) 41-60-05, доб. 0012;

  • прокуратура Заволжского района г. Ярославля 8 (4852) 75-95-93;

  • прокуратура Кировского района г. Ярославля 8 (4852) 21-18-14;

  • прокуратура Красноперекопского района г. Ярославля 8 (4852) 59-16-87;

  • прокуратура Ленинского района г. Ярославля 8 (4852) 75-52-23;

  • прокуратура Фрунзенского района г. Ярославля Ярославской области 8 (4852) 44-91-86;

  • Рыбинская городская прокуратура Ярославской области 8 (4855) 29-05-34;

  • прокуратура Большесельского района Ярославской области 8 (48542) 2-16-96;

  • прокуратура Борисоглебского района Ярославской области 8 (4855) 29-05-09;

  • прокуратура Брейтовского района Ярославской области 8 (48545) 2-12-38;

  • прокуратура Гаврилов-Ямского района Ярославской области 8 (48534) 2-16-63;

  • прокуратура Даниловского района Ярославской области 8 (48538) 5-15-71;

  • прокуратура Любимского района Ярославской области 8 (48543) 2-20-08;

  • прокуратура Мышкинского района Ярославской области 8 (4855) 29-05-13;

  • прокуратура Некоузского района Ярославской области 8 (48552) 9-05-31;

  • прокуратура Некрасовского района Ярославской области 8 (910) 976-00-21,

  • (48531) 4-39-83;

  • прокуратура Первомайского района Ярославской области 8 (48549) 2-35-50;

  • прокуратура Пошехонского района Ярославской области 8 (48546) 2-24-42;

  • Переславская межрайонная прокуратура Ярославской области 8 (48535) 3-00-80;

  • Ростовская межрайонная прокуратура Ярославской области 8 (4852) 59-16-72;

  • Тутаевская межрайонная прокуратура Ярославской области 8 (48533) 2-27-42;

  • Угличская межрайонная прокуратура Ярославской области 8 (48532) 2-51-74;

  • прокуратура Ярославского района Ярославской области 8 (4852) 59-16-93.

По данным прокуратуры, за осенне-зимний период 2025–2026 годов в Ярославской области выявили многочисленные нарушения в работе управляющих компаний. Надзорные органы внесли 91 представление, объявили 19 предостережений о недопустимости нарушений закона. Кроме того, 35 должностных лиц вызвали в прокуратуру для дачи объяснений и решения вопроса о привлечении их к административной ответственности. Речь идет о нарушениях лицензионных требований при управлении многоквартирными домами, а также правил содержания и ремонта жилых домов и помещений.

Ранее мы публиковали фоторепортаж из Ярославля, где город буквально утопает в снежной каше. Как столица Золотого кольца борется с осадками, смотрите в этом материале.

Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
