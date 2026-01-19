«В размере 65% — 200%»: в Ярославле подняли зарплаты руководителям муниципальных компаний

В Ярославле подняли зарплаты руководителям муниципальных компаний Источник: Артем Бауман / 76.RU

Мэр Ярославля Артем Молчанов подписал постановление о повышении зарплаты директорам муниципальных акционерных обществ. Речь идет о дополнительных ежемесячных надбавках за сложность, напряженность и специальный режим работы.

Раньше директора получали в качестве указанных выплат 65% от оклада. Теперь размер надбавок будет варьироваться в зависимости от группы, в которую будет входить акционерное общество.

«Руководителю (директору) общества дополнить новыми абзацами третьим и четвертым следующего содержания: „первой группы — в размере 65% — 200% от должностного оклада; второй — четвертой групп — в размере 65% от должностного оклада“», — говорится в постановлении.

То есть в некоторых случаях руководители предприятий будут получать выплату в размере двойного оклада. Конкретные акционерные общества, которые попадают в эту категорию, в постановлении не указаны.