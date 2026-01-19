НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
«В размере 65% — 200%»: в Ярославле подняли зарплаты руководителям муниципальных компаний

«В размере 65% — 200%»: в Ярославле подняли зарплаты руководителям муниципальных компаний

Речь идет о директорах акционерных обществ

Мэр Ярославля Артем Молчанов подписал постановление о повышении зарплаты директорам муниципальных акционерных обществ. Речь идет о дополнительных ежемесячных надбавках за сложность, напряженность и специальный режим работы.

Раньше директора получали в качестве указанных выплат 65% от оклада. Теперь размер надбавок будет варьироваться в зависимости от группы, в которую будет входить акционерное общество.

«Руководителю (директору) общества дополнить новыми абзацами третьим и четвертым следующего содержания: „первой группы — в размере 65% — 200% от должностного оклада; второй — четвертой групп — в размере 65% от должностного оклада“», — говорится в постановлении.

То есть в некоторых случаях руководители предприятий будут получать выплату в размере двойного оклада. Конкретные акционерные общества, которые попадают в эту категорию, в постановлении не указаны.

По данным сайта мэрии Ярославля, несколько акционерных обществ, полностью или частично принадлежащих городу. Например, «Специализированная служба по вопросам похоронного дела», «Волна», «Ярославские энергосистемы», «Ярославльлифт», «Яргортеплоэнерго», «Яргорэлектротранс» и другие.

Алина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Гость
1 час
В 2026 году тарифы ЖКХ в Ярославле увеличатся с 1 января на 1,7%. Второе повышение запланировано на 1 октября 16,1%. Теперь понятно на что пойдут наши деньги.
Гость
1 час
На сколько же Молчанов увеличил себе зарплату????
