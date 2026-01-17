Так себе веселье: строитель-вахтовик рассказал, как празднуют Новый год в тундре

Посмотрите, как красиво! Этот снимок сделал тюменский вахтовик в снежной тундре Источник: читатель 72.RU

Большинство россиян проводят каникулы в кругу близких. Одни развлекаются и катаются на горках, коньках, сноубордах или лыжах. Вторые смотрят любимые фильмы, укутавшись в теплые пледы. Но есть среди жителей нашей страны и те, кто работают, невзирая на праздники. Речь идет о врачах, пожарных, полицейских и, конечно, вахтовиках. Один из последних встретил новый 2026-й вдали от родных в тундре на Севере. 72.RU публикует его рассказ от первого лица.

Ничего, кроме снега

Мы работаем сейчас в тундре на Севере. Занимаемся строительством. Одни живут в так называемом общежитии, вторые — в вагончиках. Вахтовым методом я работаю больше трех лет, с осени 2022 года.

Разумеется, в этом месте суровые условия: сильные ветра и лютые морозы. Тундра похожа на бескрайнюю снежную пустыню. Представьте, вы выходите и ничего вокруг — ну, кроме снега. До ближайшего города очень далеко, 25 часов на поезде!

Манник с соком — и спать

Так случилось, что в этом году я впервые на вахте в тундре встречал Новый год. Был с коллегами, в основном это мужчины, тоже вахтовики. Мы звонили домой, поздравляли своих близких. Я не женат, детей нет, поэтому особого расстройства, что встретил 2026-й не дома, нет.

Другим, возможно, не по себе: скорее всего, им хотелось быть рядом с женами и детьми. А с другой стороны, они же знали заранее, что будут работать, таков у нас график. Я, если честно, и не уточнял у них ничего по этому поводу.

Праздничного стола у нас не было. Попили сок и поели вкусняшки: манник, который приготовили повара в столовой, мандарины и яблоки, а затем легли спать. На следующий день на работу!

Не видели новогоднего поздравления Путина

У нас нет тут телевизора, интернет очень слабый. В мессенджере отправляются только письменные сообщения, видео в 5 мегабайт передается 25 минут. Из-за проблем со связью не смогли посмотреть новогоднее обращение президента.

Если кратко, то этот Новый год — обычный день вахтовика в тундре, ничего особенного. Здесь нет излишеств, работа как-никак. Вернусь домой только в феврале.

Анонимный автор