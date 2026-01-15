«Младшая дочь родилась, когда я был в госпитале». Ветеран СВО — о службе и жизни после нее

Валерий устроился на работу на местное предприятие Источник: фонд «Защитники Отечества»

Валерий Папинов из Тверской области до начала СВО работал на заводе в качестве прессовщика и участвовал в лесозаготовках, позже занимался обслуживанием пешеходных переходов в Москве. На передовой мужчина оказался по частичной мобилизации в сентябре 2022 года, а в июле 2023-го получил серьезное ранение и уволился со службы. Об участии в СВО и мирной жизни ветеран рассказал в интервью.

— Кем вы были на спецоперации?

— Минометчиком в минометной батарее. Почти год отслужил в Луганской области, пока не получил тяжелое ранение. В январе прошлого года уволился со службы по состоянию здоровья.

— Помните, как получили ранение?

— Был прилет, полетели осколки… У меня пострадали ноги, кишечник. Но я уже прошел лечение и реабилитацию, получил инвалидность. При этом стараюсь вести активный образ жизни.

— Чем занимаетесь сейчас?

— Вернулся в родной Ржев, здесь у меня семья и работа. Обратился в отделение тверского филиала фонда «Защитники Отечества», где социальный координатор Оксана Михайлова помогла мне с медицинским сопровождением и постановкой на учет в службу занятости. Также по ее приглашению я принял участие в ярмарке вакансий, встретился с потенциальными работодателями. Всего через два дня с помощью карьерных консультантов нашел работу на местном предприятии в качестве оператора станков с программным управлением.

Большую часть времени ветеран посвящает работе и семье 1 из 2 Большую часть времени ветеран посвящает работе и семье Источник: фонд «Защитники Отечества»

— На что-то еще остается время?

— Я также прошел обучение на оператора газовой котельной, но пока не знаю, буду ли работать в этой сфере. В любом случае было интересно. В этом направлении сочетаются технические и управленческие навыки, также оно позволяет использовать опыт, приобретенный на службе. И обучение можно было совмещать с работой: начальство предоставило гибкий график. Всё остальное мое время занимает семья.

— Близкие поддерживают вас?

— Да, конечно. С женой Светланой мы воспитываем троих детей: старшие — Анна и Артем, младшая — Дарина — появилась на свет, когда я находился в госпитале. Супруга тогда была на восьмом месяце беременности, но постоянно приезжала ко мне. А вскоре я стал отцом в третий раз.

— Насколько вам было сложно адаптироваться к жизни после СВО?

— Было тяжеловато, конечно. Как-то непривычно после военных действий окунуться в мирную жизнь. Особенно необычной казалась тишина: никто не стреляет, не бомбит.

Валерий говорит, что в адаптации помогает поддержка людей Источник: фонд «Защитники Отечества»

— Что самое приятное было для вас по возвращении домой?

— Встреча с семьей, детьми. Все меня ждали и поддерживали.

— Какие важные мысли вынесли с СВО, которые помогают вам в мирной жизни?