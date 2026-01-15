НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Город «Скорбят многие жители»: умер бывший глава ДГХ Ярославля

«Скорбят многие жители»: умер бывший глава ДГХ Ярославля

Николай Труфанов также был директором училища олимпийского резерва по хоккею

656
Скончался бывший директор училища олимпийского резерва по хоккею | Источник: ГУОР по хоккеюСкончался бывший директор училища олимпийского резерва по хоккею | Источник: ГУОР по хоккею

Скончался бывший директор училища олимпийского резерва по хоккею

Источник:

ГУОР по хоккею

Скончался бывший руководитель департамента городского хозяйства Ярославля 69-летний Николай Труфанов. Об этом сообщили в мэрии.

«Скорбят многие жители Ярославля — на 70-м году жизни умер Николай Владимирович Труфанов, известный деятель спорта и городской инфраструктуры», — рассказали в городской администрации.

Николай Труфанов родился в 1956 году. Окончил Костромской сельскохозяйственный институт. Первым местом его работы стала ремонтная мастерская завода «Шопша», где он был заведующим.

Затем Николай Труфанов возглавил департамент городского хозяйства мэрии Ярославля, руководил агентством по муниципальному заказу ЖКХ, а также работал директором училища олимпийского резерва по хоккею» (ныне ГУОР).

В ГУОР корреспонденту 76.RU рассказали, что представители техникума присутствовали на прощании с бывшим руководителем. Гражданская панихида прошла 15 января в Ярославле в ритуальном зале на Магистральной улице, 1. Отпевание организовали в селе Великое Гаврилов-Ямского округа в храме иконы Божией Матери «Боголюбская». Близкие Николая Труфанова рассказали, что его похоронят на кладбище при храме.

Редакция выражает соболезнования родным и близким Николая Труфанова.

