Город В Ярославской области увеличили размер детских выплат и пособий

В Ярославской области увеличили размер детских выплат и пособий

Сколько они составляют с 2026 года

421
В Ярославской области проиндексировали детские выплаты и пособия | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ Ярославской области проиндексировали детские выплаты и пособия | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославской области проиндексировали детские выплаты и пособия

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

С 1 января 2026 года в Ярославской области увеличился размер детских выплат и пособий, которые зависят от величины регионального прожиточного минимума. В частности, увеличится единое пособие для семей с детьми и беременных женщин, а также ежемесячная выплата из материнского капитала.

С начала года величина прожиточного минимума в регионе составляет:

  • на душу населения — 18 939 рублей;

  • для трудоспособного населения — 20 644 рубля;

  • для детей — 18 371 рубль.

Единое пособие

Единое пособие назначается беременным женщинам, вставшим на учет на ранних сроках, а также родителям детей до 17 лет. Назначается оно, если среднедушевой доход семьи не превышает регионального прожиточного минимума на душу населения по месту проживания.

Размер выплаты зависит от уровня дохода семьи и может составлять 50, 75 или 100% прожиточного минимума:

  • для беременных — от 10 322 до 20 644 рублей в месяц;

  • для детей — от 9185 до 18 371 рубля в месяц.

Кроме того, для назначения единого пособия каждый взрослый член семьи должен иметь доход не менее восьми МРОТ за расчетный период. В 2026 году в Ярославской области минимальный размер оплаты труда составляет 27 093 рубля. Таким образом, минимальный доход каждого взрослого члена семьи за год должен быть не менее 216 744 рубля.

Выплата из материнского капитала

Материнский капитал можно направить на несколько целей. Его разрешено использовать, например, на покупку жилья или автомобиля, ремонт, оплату образования ребенка и др. Также из средств маткапитала можно оформить ежемесячную выплату.

В 2026 году размер такой выплаты составит 18 371 рубль в месяц. Получить ее могут семьи, чей среднедушевой доход не превышает двукратный прожиточный минимум — 37 878 рублей.

Важно учитывать, что все детские выплаты перечисляются за предыдущий месяц. Это означает, что увеличенные суммы за январь 2026 года семьи получат в феврале.

Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Комментарии
2
Гость
1 час
Впячетляющие с виду цифрищи! А можно проще, было - стало, и безовсяких там мутных % ? 🤔
Гость
13 минут
Зарплаты надо нормальные платить, а не пособия одним за счёт других.
Читать все комментарии
Гость
