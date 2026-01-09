Адвокат Долиной ответила, может ли Полина Лурье просто взломать дверь своей квартиры и выкинуть вещи певицы на улицу

Расставание с ключами от заветной квартиры оказалось для Долиной непосильным испытанием Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU

Адвокат Ларисы Долиной Мария Пухова и сама Полина Лурье объяснили «Фонтанке», почему собственница не может просто взломать двери многострадальной квартиры и начать жить в своей квартире. 9 января процесс приемки-передачи ключей и жилья от Долиной Лурье не состоялся, поскольку певица не смогла прийти на встречу и подписать акт. По словам адвоката, она сможет встретиться с покупательницей только в конце месяца.

На вопрос же о возможности взлома дверей и заселения в квартиру нового собственника без акта приемки-передачи адвокат Ларисы Долиной отвечает так: «Честно, я считаю, что это незаконно».

Сама Полина Лурье объяснила «Фонтанке», что взламывать двери и заселяться до подписания акта приема-передачи квартиры не планирует, поскольку хочет, чтобы всё было законно. Она отмечает, что была не в курсе конкретных сроков, когда Лариса Долина сможет встретиться с ней лично.

В ответ на вопрос о том, готова ли она подписать акт с участием не лично певицы, а другого человека, Полина Лурье говорит: «Я готова, если будет доверенность. Просто любой человек же не может [передать квартиру]. Сегодня уполномоченного человека не было».

Ключей от своей квартиры она до сих пор не видела: диалог закончился, когда выяснилось, что со стороны Долиной некому подписывать акт.

Ранее адвокат Ларисы Долиной утверждала, что певица готова передать квартиру в любой момент, вопрос только в том, когда принимающая сторона будет готова подписать соответствующий акт.