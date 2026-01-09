НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Город «Самый мощный буран этой зимы»: в Центральной России ухудшится погода

«Самый мощный буран этой зимы»: в Центральной России ухудшится погода

Когда ждать морозов в Ярославской области

В Центральной России будут бушевать снегопады. Об этом рассказали эксперты центра «Фобос». По их словам, 9 января метели должны усилиться.

«В европейской части страны бушует самый мощный буран этой зимы — „Фрэнсис“. Накануне вечером первые снегопады стали отмечаться в западных регионах страны, в том числе и в столице. Тогда они были ещё довольно слабыми. Но сегодня погодная обстановка резко ухудшится!», — рассказали в «Фобосе».

Мощные снегопады ожидаются в Москве и Подмосковье, а еще в Смоленской, Тульской, Рязанской, Владимирской и Калужской областях. На юге России в основном будут идти дожди. В том числе, ледяные.

Эксперты рассказали, что сугробы в Москве могут вырасти до полуметра. По прогнозам в выходные метели начнут слабеть, но на смену им придут морозы.

«До центральных областей морозы доберутся позже. В ближайшие три дня в Москве будет идти снег, −5…−8 °С, что немного ниже климатической нормы. А затем придёт настоящая стужа: в понедельник–вторник днём лишь −9…−11 °С», — рассказали в «Фобосе».

Погода в Ярославской области по дням

По данным сервиса «Погода 76.RU», ночью 10 января в Ярославской области −7 °С, небольшой снег. Днем температура останется на той же отметке, метели сохранятся.

Ночью 12 января −6 °С, пасмурно, небольшой снег, который сохранится в течение суток. Днем −7 °С.

Ночью 13 января −7 °С. В течение суток вновь ожидается снегопад. Днем похолодает до −9 °С.

По данным «Гидрометцентра России», ночью 14 января ударят морозы до −14 °С, днем −10 °С, осадков не ожидается.

Ночью 15 января похолодает до −16 °С, днем −13 °С.

Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Рекомендуем