Город Ярославская область вошла в топ-10 регионов России по привлечению туристов

Ярославская область вошла в топ-10 регионов России по привлечению туристов

Смотрим статистику от правительства за 2025 год

459
Среди регионов ЦФО Ярославская область вошла в топ-3 | Источник: Кирилл Поверинов

Среди регионов ЦФО Ярославская область вошла в топ-3

Источник:

Кирилл Поверинов

Ярославская область попала в топ-10 регионов России по туристической привлекательности. Об этом сообщили в правительстве региона.

Кроме того, область пошла в десятку самых популярных регионов для летнего отдыха. Также сообщается, что на новогодние праздники спрос туристов увеличился на 52% с прошлого года. Всего за 2025 год в регионе гостили примерно 12 млн человек.

«Мы не просто ждем туристов, а создаем для них привлекательные условия: развиваем инфраструктуру, увеличиваем номерной фонд, запустили в Ярославле каршеринг и двухэтажные экскурсионные автобусы. Устанавливаем интерактивные панели навигации, в планах еще 24 точки», — рассказал Михаил Евраев.

Также при поддержке Минэкономразвития РФ было одобрено 16 проектов модульных гостиниц. По прогнозу правительства, на 2026 год в Ярославскую область могут приехать около 14 млн туристов.

Кстати, недавно ярославский университет попал в рейтинг лучших вузов стран БРИКС.

Рекомендуем