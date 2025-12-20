НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас+1°C

Сейчас в Ярославле
Погода+1°

пасмурно, без осадков

ощущается как -2

3 м/c,

ю-з.

 753мм 93%
Подробнее
3 Пробки
USD 80,72
EUR 94,51
ПСБ: главные события года
Ярославский вуз попал в рейтинг БРИКС
«Умные решения»
Аэропорт под Ярославлем закрывали для полетов
Купить жилье без обмана
Афиша на выходные
Схема перекрытий в Новый год
Подарочный гид
Прямая линия с Владимиром Путиным. Онлайн
Образование Ярославский университет попал в рейтинг лучших вузов стран БРИКС

Ярославский университет попал в рейтинг лучших вузов стран БРИКС

Об этом сообщили в правительстве области

378
В топ вузов попал Демидовский университет | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ топ вузов попал Демидовский университет | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В топ вузов попал Демидовский университет

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Ярославский университет вошел в международный рейтинг вузов стран БРИКС. Об этом рассказали в правительстве области.

Речь идет о ЯрГУ им. П. Г. Демидова. Среди 750 учебных учреждений, университет попал в группу «501–600».

«Стабильное присутствие Демидовского университета в авторитетных международных рейтингах подтверждает высокий уровень научно-образовательной деятельности вуза и его растущий авторитет в глобальном академическом пространстве», — подчеркнул министр социальных коммуникаций и научно-технологического развития Ярославской области Дмитрий Юнусов.

В тройку победителей вошли: Пекинский университет (1 место), Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова (2 место) и Санкт-Петербургский государственный университет (3 место).

На данный момент в состав объединения БРИКС (BRICS) входят 10 стран: Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка, ОАЭ, Иран, Эфиопия, Египет и Индонезия. Статус стран-партнеров БРИКС с 1 января 2025 года имеют: Беларусь, Боливия, Куба, Казахстан, Малайзия, Таиланд, Уганда, Узбекистан и Нигерия.

БРИКС является неформальным объединением крупных стран с развивающейся экономикой.

Ранее преподаватели из ЯрГУ имени П. Г. Демидова вошли в число самых цитируемых ученых в мире в 2025 году.

ПО ТЕМЕ
Алёна ТроицкаяАлёна Троицкая
Алёна Троицкая
корреспондент
Рейтинг БРИКС ЯрГУ
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY1
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
5
Гость
1 час
Особенно впечатлило на фоне Африки и Индонзии
Гость
11 минут
Лучший вуз РФ, в мире помоему в топ 150 не входит. И это огорчает. БРИКС туфта.
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
Суды не учитывают «штраф за материнство»: юрист — о неравной нагрузке по воспитанию детей
Елена Попова
Мнение
Выбираем осторожно: что нельзя дарить на год Красной Огненной Лошади — список от астролога
Юлия Тарантина
Автор мнения
Мнение
«На маткапитал купишь только хижину»: крик души молодой мамы о ценах на жилье
Анонимный автор
Мнение
«У каждого план по лотерее и продуктам». Почтальон — об изнанке работы за 20 тысяч в месяц
Елена Желянина
Мнение
«Необязательно платить большие деньги»: как выбрать игристое на Новый год — советы сомелье
Олег Блохин
Рекомендуем