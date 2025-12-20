Ярославский университет попал в рейтинг лучших вузов стран БРИКС

В топ вузов попал Демидовский университет Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Ярославский университет вошел в международный рейтинг вузов стран БРИКС. Об этом рассказали в правительстве области.

Речь идет о ЯрГУ им. П. Г. Демидова. Среди 750 учебных учреждений, университет попал в группу «501–600».

«Стабильное присутствие Демидовского университета в авторитетных международных рейтингах подтверждает высокий уровень научно-образовательной деятельности вуза и его растущий авторитет в глобальном академическом пространстве», — подчеркнул министр социальных коммуникаций и научно-технологического развития Ярославской области Дмитрий Юнусов.

В тройку победителей вошли: Пекинский университет (1 место), Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова (2 место) и Санкт-Петербургский государственный университет (3 место).

На данный момент в состав объединения БРИКС (BRICS) входят 10 стран: Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка, ОАЭ, Иран, Эфиопия, Египет и Индонезия. Статус стран-партнеров БРИКС с 1 января 2025 года имеют: Беларусь, Боливия, Куба, Казахстан, Малайзия, Таиланд, Уганда, Узбекистан и Нигерия. БРИКС является неформальным объединением крупных стран с развивающейся экономикой.