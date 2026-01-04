«Специалисты устраняют последствия непогоды»: в Ярославской области деревни остались без электричества

В Ярославской области деревни остались без электричества Источник: «Ярэнерго»

Жители Ярославской области рассказали, что несколько деревень в регионе остались без электричества из-за непогоды. По их словам, проблема возникла в Переславском округе.

«В стороне Копнино, Мериново свет вырубило в два часа ночи. Из-за этого не работают вышки, связь теряется, света нет. Соответственно, нет интернета, телевидения», — рассказал 76.RU депутат Ярославской областной думы Сергей Хабибулин.

В «Ярэнерго» рассказали, что в Переславль-Залесском округе работают 6 бригад энергетиков — 18 специалистов и 8 единиц техники. В компании уточнили, что на помощь привлекли персонал из Гаврилов-Ямского округа.

«Энергетики „Ярэнерго“ оперативно устраняют последствия непогоды. Сильный снегопад, прошедший перед новогодними праздниками, создал высокую снеговую нагрузку на деревья, из-за чего они наклоняются к линиям электропередачи. Новый выпадающий снег увеличивает количество угрожающих линиям деревьев. Локальные нарушения электроснабжения из-за создавшихся погодных условий отмечаются в Переславль-Залесском округе», — уточнили в «Ярэнерго».

Указано, что был создан оперштаб, энергетики находятся на связи с МЧС и представителями администраций.

«Ведется непрерывный мониторинг оперативной и гидрометеорологической обстановки на территории региона. Установлен особый контроль за работой энергообъектов», — рассказали в «Ярэнерго».

В компании принесли извинения за доставленные неудобства.

Сообщить о нарушении электроснабжения, а также узнать информацию о сроках восстановления подачи электроэнергии можно несколькими способами: