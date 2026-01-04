НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас-4°C

Сейчас в Ярославле
Погода-4°

пасмурно, небольшой снег

ощущается как -7

0 м/c,

 741мм 93%
Подробнее
3 Пробки
USD 78,23
EUR 92,09
ПСБ: главные события года
«Ретро Ярославль»
«Умные решения»
Афиша развлечений на 4 января
Кто ездит в Переславль на выходные
Ребенок устроил заезд на иномарке: видео
Разбилась на трассе М-8
Как попасть на бесплатный каток
Чек-лист важных обследований
Город «Специалисты устраняют последствия непогоды»: в Ярославской области деревни остались без электричества

«Специалисты устраняют последствия непогоды»: в Ярославской области деревни остались без электричества

В «Ярэнерго» рассказали, что происходит на объектах

671
В Ярославской области деревни остались без электричества | Источник: «Ярэнерго»В Ярославской области деревни остались без электричества | Источник: «Ярэнерго»

В Ярославской области деревни остались без электричества

Источник:

«Ярэнерго»

Жители Ярославской области рассказали, что несколько деревень в регионе остались без электричества из-за непогоды. По их словам, проблема возникла в Переславском округе.

«В стороне Копнино, Мериново свет вырубило в два часа ночи. Из-за этого не работают вышки, связь теряется, света нет. Соответственно, нет интернета, телевидения», — рассказал 76.RU депутат Ярославской областной думы Сергей Хабибулин.

В «Ярэнерго» рассказали, что в Переславль-Залесском округе работают 6 бригад энергетиков — 18 специалистов и 8 единиц техники. В компании уточнили, что на помощь привлекли персонал из Гаврилов-Ямского округа.

«Энергетики „Ярэнерго“ оперативно устраняют последствия непогоды. Сильный снегопад, прошедший перед новогодними праздниками, создал высокую снеговую нагрузку на деревья, из-за чего они наклоняются к линиям электропередачи. Новый выпадающий снег увеличивает количество угрожающих линиям деревьев. Локальные нарушения электроснабжения из-за создавшихся погодных условий отмечаются в Переславль-Залесском округе», — уточнили в «Ярэнерго».

Указано, что был создан оперштаб, энергетики находятся на связи с МЧС и представителями администраций.

«Ведется непрерывный мониторинг оперативной и гидрометеорологической обстановки на территории региона. Установлен особый контроль за работой энергообъектов», — рассказали в «Ярэнерго».

В компании принесли извинения за доставленные неудобства.

Сообщить о нарушении электроснабжения, а также узнать информацию о сроках восстановления подачи электроэнергии можно несколькими способами:

  1. На официальном сайте.

  2. Через мобильное приложение «Есть свет!». Для устройств на платформе Android: Google PlayRuStore. Для устройств на платформе iOS.

Также доступна горячая линия «Светлая линия 220» по телефону 8 800 220-02-20 (короткий номер — 220; бесплатно, круглосуточно).

ПО ТЕМЕ
Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Электричество ЧП Непогода
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED1
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
3
Гость
21 минута
Можно сказать, что первый снег выпал за зиму и сразу коллапс. Ещё можно понять, когда такой снег на юге выпал и там не готовы, тк редкость, 40 лет такого не было. Но для нашего региона это обычная зима. И все равно авариии. Все в таком состоянии - на ладан дышит
Гость
28 минут
Опять к сезону не готовы?
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«Здоровые люди такое кино не снимают»: честный отзыв о «Невероятных приключениях Шурика»
Мария Филиппова
Мнение
«Не хуже провансаля». Врач, эксперт по ЗОЖ рассказал, чем заменить в оливье картофель и майонез
Сергей Тетюшкин
Главный врач городской больницы №4 Тольятти, хирург, кандидат медицинских наук
Мнение
«Билет в затяжное судебное путешествие». Адвокат — о том, почему опасно брать расписки с должников
Андрей Саунин
адвокат
Мнение
«Медленно выходим из затяжной депрессии». Как менялась ключевая ставка и когда вернется доступная ипотека
Екатерина Торопова
директор агентства недвижимости
Мнение
«Самая большая беда отечественного кино»: кому точно не стоит смотреть нового «Буратино»
Илья Ненко
Шеф-редактор национальной редакции
Рекомендуем