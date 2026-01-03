НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
В Индонезии запретили секс вне брака под угрозой тюрьмы. Запрет распространяется и на туристов

Именно там находится знаменитый остров Бали

Именно там находится знаменитый остров Бали

Закон стал неожиданностью для туристов

Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Закон стал неожиданностью для туристов

Источник:

Владислав Лоншаков / E1.RU

В Индонезии со 2 января вступил в силу новый уголовный кодекс, в котором предусмотрено наказание за внебрачный секс, сообщил Reuters. Запрет распространяется не только на граждан страны, но и на туристов.

За внебрачную интимную связь или сожительство без брака грозит до 1 года лишения свободы. Действие запрета распространяется в том числе, и на отдыхающих на Бали. Однако заявление могут подать только члены семьи: супруг, дети или родители.

Как пишут наши коллеги из «Фонтанки», новый уголовный кодекс был принят в Индонезии еще в 2022 году. В нем есть статьи за оскорбление президента и властей и запрет на высказывание мнений, противоречащих государственной идеологии.

Рекомендуем