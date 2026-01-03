В Индонезии запретили секс вне брака под угрозой тюрьмы. Запрет распространяется и на туристов

Закон стал неожиданностью для туристов Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

В Индонезии со 2 января вступил в силу новый уголовный кодекс, в котором предусмотрено наказание за внебрачный секс, сообщил Reuters. Запрет распространяется не только на граждан страны, но и на туристов.

За внебрачную интимную связь или сожительство без брака грозит до 1 года лишения свободы. Действие запрета распространяется в том числе, и на отдыхающих на Бали. Однако заявление могут подать только члены семьи: супруг, дети или родители.