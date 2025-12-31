Как будут работать пункты выдачи маркетплейсов в Ярославской области в новогодние праздники. Расписание

Как будут работать пункты выдачи в Ярославской области в январские выходные Источник: Екатерина Тычинина / 74.RU

Близятся январские выходные, а потому, нужно успеть подготовить подарки для родных и друзей. Многие традиционно заказали их на маркетплейсах. Мы узнали, как будут работать пункты выдачи в Ярославской области 31 декабря и в январские праздники. Спойлер: тем, кто захочет забрать заказ в канун Нового года, придется планировать свое время.

«Вайлдберриз»

31 декабря все ПВЗ работают по сокращённому режиму: в городах-миллионниках — до 20:00, в остальных городах, в том числе, Ярославской области — до 19:00.

1 января во всех пунктах выдачи будет выходным днём, а со 2 января ПВЗ возвращаются к обычному режиму работы.

«Озон»

31 декабря пункты выдачи заказов «Озон» работают до 19:00.

«Однако, если партнеры желают закрыться позже этого времени, мы предоставляем им такую возможность», — уточнили в компании.

1 января — выходной день, а со 2 января все пункты будут работать в стандартном режиме — с 9:00 до 21:00 по местному времени.

Исключением из графика могут быть пункты выдачи в торговых центрах либо бизнес-центрах — как правило, они работают по графику отдельной локации.

Как уточняли ранее, владельцы пунктов выдачи могут согласовать индивидуальный график работы, если ПВЗ не может работать по установленному графику, например, из-за особенностей расположения точки. Актуальная информация о работе пунктов выдачи Ozon доступна на официальном сайте компании в разделе с интерактивной картой.

СДЭК

На сайте СДЭКа указано, что 30 декабря ПВЗ будут работать полный день. 31 декабря — до 16:00.

«В некоторых регионах пункты выдачи будут работать до 14:00», — уточнили в компании.

1-3 января — выходной. 4 января офисы работают по субботнему расписанию. 5 января — по графику воскресенья. 6 января — по графику субботы. 7 января — выходной. 8 января — по графику субботы, 9 января — по графику воскресенья. 10 января — по графику субботы. 11 января — по графику воскресенья.

Точное время работы конкретного ПВЗ вы можете узнать в его карточке — для этого перейдите по ссылке и выберете нужный вам офис.

«Ламода»

Пункты выдачи заказов «Ламода» 31 декабря работают до 18:00, 1 и 2 января — выходные дни, с 3 января они возобновят работу в стандартном режиме.

Актуальную информацию по режиму работы конкретного пункта в компании рекомендуют уточнять на сайте и в приложении «Ламода» в разделе «Условия доставки».

«Яндекс Маркет»

Пункты выдачи заказов «Маркета» 31 декабря будут открыты до 19:00. 1 января — выходной день. ПВЗ возобновят свою работу со 2 января — уже в обычном режиме. Исключение — 7 января, в этот день ПВЗ будут работать до 20:00.

«Авито»