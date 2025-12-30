НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Город «Завтра у нас рабочий день»: мэр Ярославля потребовал от коллег решать проблемы жителей в Новый год

«Завтра у нас рабочий день»: мэр Ярославля потребовал от коллег решать проблемы жителей в Новый год

Он заявил об этом на общегородском совещании 30 декабря

537
Мэр потребовал от коллег работать в новогодние праздники | Источник: Александра Мамонтова / 76.RUМэр потребовал от коллег работать в новогодние праздники | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

Мэр потребовал от коллег работать в новогодние праздники

Источник:

Александра Мамонтова / 76.RU

Мэр Ярославля на общегородском совещании 30 декабря потребовал от коллег к 12 января отчет о работе с жалобами жителей. Проблемы, на которые обращали внимание властей люди, были озвучены в начале совещания — уборка дорог, отсутствие освещения, плохое содержание контейнерных площадок, отключение отопления и другие.

«Посмотрим сегодня, что необходимо сделать. Завтра у нас рабочий день. И просьба до 12 числа доложить, какие мероприятия, какие решения приняты по каждому конкретному вопросу. У нас с вами рабочий день завтра и послезавтра У нас есть много мероприятий и задач, которые надо решить», — обратился к подчиненным мэр Ярославля.

При этом директор департамента городского хозяйства Ярослав Овчаров доложил, что на время праздников составлен график дежурств во всех структурных подразделениях мэрии.

Кстати, жители Ярославля уже вовсю готовятся к праздникам. Днем 29 декабря в Ярославле возникли гигантские пробки на подъезде к гипермаркетам. Ярославцы рассказали, что многие отправились за продуктами к новогоднему столу.

Екатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
Мэр Работа Новый год
Рекомендуем