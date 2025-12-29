«Народ ломится за деликатесами»: у ярославских гипермаркетов выстроились гигантские очереди из машин

Днем 29 декабря в Ярославле возникли гигантские пробки на подъезде к гипермаркетам. Жители города рассказали, что многие отправились за продуктами к новогоднему столу.
«Рабочий день. Три часа дня. Пробка у „Вернисажа“ на Дорожной. Народ ломится за новогодними деликатесами и обратно», — написал очевидец в телеграм-канале «Подслушано в Ярославле! (18+)».
Похожая картина сложилась у торгового центра «Глобус» в Заволжском районе.
«Предновогодняя суета в действии», — написали горожане в группе «Жесть Ярославль».
Сервис «Яндекс.Карты» оценивает пробки в городе на пять баллов. На некоторых участках возникли дорожные заторы. В том числе, на Московском проспекте у поворота на улицу Калинина, как раз неподалеку от торгового центра «Вернисаж».
Также багровым окрашена полоса Дорожной улицы в сторону выезда от торгового центра.
