«Народ ломится за деликатесами»: у ярославских гипермаркетов выстроились гигантские очереди из машин

В Ярославле возникли дорожные заторы у супермаркетов Источник: Жесть Ярославль / Telegram, Подслушано в Ярославле! (18+) / Telegram

Днем 29 декабря в Ярославле возникли гигантские пробки на подъезде к гипермаркетам. Жители города рассказали, что многие отправились за продуктами к новогоднему столу.

«Рабочий день. Три часа дня. Пробка у „Вернисажа“ на Дорожной. Народ ломится за новогодними деликатесами и обратно», — написал очевидец в телеграм-канале «Подслушано в Ярославле! (18+)».

Похожая картина сложилась у торгового центра «Глобус» в Заволжском районе.

«Предновогодняя суета в действии», — написали горожане в группе «Жесть Ярославль».

Сервис «Яндекс.Карты» оценивает пробки в городе на пять баллов. На некоторых участках возникли дорожные заторы. В том числе, на Московском проспекте у поворота на улицу Калинина, как раз неподалеку от торгового центра «Вернисаж».

В городе возникли заторы Источник: Яндекс.Карты

Также багровым окрашена полоса Дорожной улицы в сторону выезда от торгового центра.

Судя по картам, проехать в сторону торгового центра проще, чем выехать оттуда Источник: Яндекс.Карты