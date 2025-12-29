НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас-4°C

Сейчас в Ярославле
Погода-4°

пасмурно, без осадков

ощущается как -8

0 м/c,

 737мм 86%
Подробнее
6 Пробки
USD 77,45
EUR 91,48
ПСБ: главные события года
Пробки у гипермаркетов
«Умные решения»
Высотка в частном секторе
Чек-лист важных обследований
Отказали в компенсации за покраску дома
Чек-лист важных обследований
Подорожает эвакуация машин
Прогноз погоды на Новый год
Город Новый год — 2026 «Народ ломится за деликатесами»: у ярославских гипермаркетов выстроились гигантские очереди из машин

«Народ ломится за деликатесами»: у ярославских гипермаркетов выстроились гигантские очереди из машин

Жители города отправились на предновогодние закупки

1 292
В Ярославле возникли дорожные заторы у супермаркетов | Источник: Жесть Ярославль / Telegram, Подслушано в Ярославле! (18+) / TelegramВ Ярославле возникли дорожные заторы у супермаркетов | Источник: Жесть Ярославль / Telegram, Подслушано в Ярославле! (18+) / Telegram

В Ярославле возникли дорожные заторы у супермаркетов

Источник:

Жесть Ярославль / Telegram, Подслушано в Ярославле! (18+) / Telegram

Днем 29 декабря в Ярославле возникли гигантские пробки на подъезде к гипермаркетам. Жители города рассказали, что многие отправились за продуктами к новогоднему столу.

«Рабочий день. Три часа дня. Пробка у „Вернисажа“ на Дорожной. Народ ломится за новогодними деликатесами и обратно», — написал очевидец в телеграм-канале «Подслушано в Ярославле! (18+)».

Похожая картина сложилась у торгового центра «Глобус» в Заволжском районе.

«Предновогодняя суета в действии», — написали горожане в группе «Жесть Ярославль».

Сервис «Яндекс.Карты» оценивает пробки в городе на пять баллов. На некоторых участках возникли дорожные заторы. В том числе, на Московском проспекте у поворота на улицу Калинина, как раз неподалеку от торгового центра «Вернисаж».

В городе возникли заторы | Источник: Яндекс.КартыВ городе возникли заторы | Источник: Яндекс.Карты

В городе возникли заторы

Источник:

Яндекс.Карты

Также багровым окрашена полоса Дорожной улицы в сторону выезда от торгового центра.

Судя по картам, проехать в сторону торгового центра проще, чем выехать оттуда | Источник: Яндекс.КартыСудя по картам, проехать в сторону торгового центра проще, чем выехать оттуда | Источник: Яндекс.Карты

Судя по картам, проехать в сторону торгового центра проще, чем выехать оттуда

Источник:

Яндекс.Карты

Ранее наши коллеги из E1.RU проверяли, возможно ли накрыть новогодний стол, потратив всего лишь тысячу рублей. Вы удивитесь результату.

ПО ТЕМЕ
Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Гипермаркет Закупка Новый год
Лайк
TYPE_LIKE1
Смех
TYPE_HAPPY5
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
13
Гость
1 час
А говорят все бедные стали)) Жрите , это может быть в последний раз!!!))
Гость
46 минут
Как будто весь год не ели.
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«Необязательно платить большие деньги»: как выбрать игристое на Новый год — советы сомелье
Олег Блохин
Мнение
Опытный педагог рассказал, зачем учить английский язык в эпоху ИИ
Вадим Мазняк
Мнение
«Тратить всё ради одной вечеринки стыдно»: главный совет модницам по выбору наряда в Новый год
Тамара Оганесян
Мнение
Не похудел, но стал понимать жену: журналист месяц готовил еду как в доставке и сэкономил 10 тысяч на обедах
Анатолий Кузнецов
Мнение
«Билет в затяжное судебное путешествие». Адвокат — о том, почему опасно брать расписки с должников
Андрей Саунин
адвокат
Рекомендуем