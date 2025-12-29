Потратила 60 тысяч: ярославской пенсионерке отказали в компенсации за покраску дома и забора

Желтый дом на второй линии от дороги принадлежит Нине Ёркиной Источник: предоставлено Ниной Ёркиной

Пенсионерка из Ярославля Нина Ёркина не смогла получить компенсацию за покраску дома по разрекламированной властями программе. Постановление о соответствующей выплате было подписано губернатором Михаилом Евраевым 9 июня 2025 года. В нем говорится, что жителям, покрасившим свои частные дома и хозпостройки, расположенные вдоль крупных дорог, положено денежное вознаграждение. Изначально речь шла о сумме в 15 тысяч рублей, но в августе выплата была увеличена до 25 тысяч рублей.

«Вводим систему поощрения для жителей, которые самостоятельно приводят в порядок фасады своих домов. Проект позволяет жителям внести важный вклад в развитие региона, повысить его привлекательность», — анонсировал программу глава региона в своем телеграм-канале.

Условия выплаты компенсации прописаны в Постановлении Правительства Ярославской области от 09.06.2025 № 577-п «Об утверждении Порядка выплаты денежного вознаграждения гражданам за покраску наружных поверхностей стен объектов индивидуального жилищного строительства на территории Ярославской области».

Узнала только в сентябре

Нина Ёркина узнала о программе от сотрудников администрации Большесельского округа, где расположена ее дача.

«У меня дачный дом стоит на улице 1-й Северной в Большом Селе, на второй линии от дороги Ярославль-Углич. В конце сентября ко мне на улице подошел представитель администрации и предложил поучаствовать в программе. Мой дом нуждался в покраске и я решила совместить приятное с полезным», — рассказала порталу 76.RU Нина Ёркина.

По условиям программы, покрасить дом нужно было до 1 ноября. Поэтому пришлось поторопиться. Тем более, что дом у Нины Сергеевны не маленький — площадью 8х8,5 метров, высота до фронтона — 6 метров. Чтобы справиться с задачей, пенсионерке пришлось искать помощников. В итоге дом она покрасила. В администрации ей велели покрасить еще и забор — женщина выполнила и это условие. Потратила в целом на покраску и труд помощников 60 тысяч рублей.

Однако из Министерства регионального развития ей пришел отказ в выплате. Причиной стало то, что Нина Сергеевна не покрасила стену бани, которая спрятана за домом.

«Ее не видно с дороги, она стоит за хозпостройкой, которая не нуждается в покраске, а хозпостройка за домом», — говорит женщина.

Как простой обыватель Нина Ёркина посчитала, что покрашены должны быть поверхности построек, которые видны с дороги. В постановлении же использована формулировка «обращенные к дороге».

«При наличии надворных построек (гараж, баня, теплица), примыкающих к объекту индивидуального жилищного строительства либо отдельно стоящих на общем с объектом индивидуального жилищного строительства земельном участке должна быть осуществлена покраска наружных поверхностей стен надворных построек. Под наружными понимаются поверхности стен надворных построек обращенные к автомобильной дороге (фасадная и боковые поверхности)», — говорится в документе.

По факту часть стен бани на участке Нины Сергеевны, действительно, обращены к дороге, но их с проезжей части не видно из-за дома. Однако комиссия сочла это невыполнением условий постановления и поводом, чтобы не выплачивать деньги.

Такой вид на дом открывается со стороны дороги, бани отсюда не видно Источник: предоставлено Ниной Ёркиной

Баню видно только сбоку — с участка соседей (на фото она слева) Источник: предоставлено Ниной Ёркиной

Путаются даже чиновники

Надо сказать, что формулировка, действительно, для простого человека может оказаться не совсем понятной. В этом вопросе путались не только люди, но и СМИ, и даже чиновники. К примеру, в телеграм-канале главы Рыбинского округа Татьяны Смирновой в посте от 24 июля до сих пор есть пост, в котором говорится:

«Необходимо покрасить имеющиеся на территории домовладения забор и видимые с дороги стены других построек на участке — гаражей, бань, сараев и пр.».

В этом после главы Рыбинского округа говорится про покраску видимых с дороги стен построек Источник: Татьяна Смирнова / Telegram

В посте администрации Туношенского сельского поселения от 20 июня также прописано, что одно из условий участия в программе — «Покрашены видимые с дороги стены других построек на участке (гаражи, бани, сараи и т. д.), а также забор».

Покрасить баню, из-за которой возникли претензии комиссии, Нина Ёркина просто не успела — срок действия программы в этом году уже вышел. Пенсионерка осталась без компенсации.

«Компенсация не предусмотрена»

При этом в Министерстве регионального развития в ответе на запрос портала 76.RU, продолжили настаивать на своей позиции по данному случаю.

«Выплата компенсаций возможна исключительно при соблюдении всех условий», — пояснили порталу 76.RU власти.

При этом, как оказалось, частичная компенсация в такой ситуации, не предусмотрена. Устранить недочеты и получить компенсацию в следующем году опять же не получится.

«Выплата вознаграждения в следующем году при устранении недочетов, которые являлись основанием для отказа в текущем году, не осуществляется, так как в 2026 году вознаграждение будет выплачиваться за покраску наружных поверхностей стен объектов индивидуального жилищного строительства, надворных построек и ограждения (забора) земельного участка, выполненную в 2026 году», — прокомментировали чиновники.

Для Нины Сергеевны, произошедшее стало ударом. Она говорит, что в администрации ей четко не разъяснили, какие условия должны быть выполнены, а времени на выполнение работы было мало.

«Если бы я знала, чем это закончится, я бы и торопиться не стала, сделала бы все в следующем году», — расстраивается пенсионерка.

Сейчас женщина думает, не попытаться ли оспорить решение властей в суде.

Так дом и участок нашей героини выглядят с дороги. Рассмотреть на нем баню вряд ли получится Источник: предоставлено Ниной Ёркиной

По информации Министерства регионального развития Ярославской области, в 2025 году выплаты за покраску фасадов индивидуальных домов на территории региона получили 103 из 116 собственников, подавших заявления. Общий объем выплат составил 1 757 916 рублей 62 копейки.