Российские знаменитости рассказали, как распознать мошенников

Российские знаменитости рассказали, как распознать мошенников

Дмитрий Певцов, Никита Панфилов и Кристина Бабушкина попросили поклонников сохранять бдительность

123
Российские знаменитости записали памятки, как защититься от телефонных аферистов | Источник: Официальный канал Дмитрия ПевцоваРоссийские знаменитости записали памятки, как защититься от телефонных аферистов | Источник: Официальный канал Дмитрия Певцова

Российские знаменитости записали памятки, как защититься от телефонных аферистов

Источник:

Официальный канал Дмитрия Певцова

Популярные отечественные артисты записали инструкции, как не попасться на уловки мошенников. Видеообращения к подписчикам опубликовали актер, певец и музыкант Дмитрий Певцов, актер и телеведущий Никита Панфилов и звезда сериала «Беспринципные» (18+) Кристина Бабушкина.

Известный актер обратился к своим подписчикам и попросил быть бдительными

Источник:

Официальный канал Дмитрия Певцова

— Дорогие мои сограждане, в преддверии Нового года я хочу сказать вам несколько слов о мошенниках. ️Запомните, сотрудники ФСБ и МВД не звонят по телефону с просьбой что-либо сделать, якобы в интересах нашей страны. ️ Также они не пишут в мессенджерах и не обвиняют вас в чем-либо, в том числе в государственной измене. ️Также они не могут ни по телефону, ни в мессенджерах попросить вас поучаствовать в каком-либо деле государственной важности. Все это делают только мошенники. ️Запомните, нельзя совершить государственную измену по телефону, — рассказал Певцов, посоветовав подписчикам вообще не отвечать на незнакомые номера и сразу их блокировать.

Актер Никита Панфилов советует не верить «спецслужбам» и «тайным заданиям» и сообщать о таких звонках полиции

Источник:

Никита Панфилов

— Это не кино и не компьютерная игра. Здесь не бывает звонков от спецслужб и тайных заданий в мессенджерах. Просят никому не сообщать? Тебя обманывают. Просят тайно помочь? Манипулируют. Положи трубку, расскажи близким. Сообщи в полицию, не дай себя обмануть, — призывает зрителей Никита Панфилов.

Актриса сама в очередной раз попала в разговоре на мошенника — и записала для всех памятку-инструкцию

Источник:

Кристина Бабушкина

— Ребята, сотрудники ФСБ не звонят по телефону и не просят что-то сделать. Сотрудники МВД и ФСБ не пишут в мессенджерах, обвиняя в спонсировании запрещенных организаций или еще каких-нибудь преступлений. Сотрудники данных служб не предлагают по телефону, по видеосвязи принять участие в операции, в поимке мошенников. Вы не можете стать агентами спецслужб по телефону, — напоминает подписчикам Кристина Бабушкина.

В видео она также заострила внимание зрителей, что работники банков не будут предлагать перевести деньги на безопасный счет, а настоящие следователи или работники банков не будут пугать в переписке или по телефону, угрожать или просить продиктовать коды из СМС. Также Бабушкина советует не поддаваться на просьбы отнести куда-либо какие-нибудь посылки.

— Сейчас в праздничные дни происходит что-то чудовищное, — резюмирует актриса и просит зрителей: — Пожалуйста, не попадайтесь на эти удочки мошенников. В лучшем случае вы теряете деньги, а в худшем, не дай Бог, жизнь и свободу. Пожалуйста, берегите себя и друг друга.

Вера Новосельцева
Мобильные мошенники Сотовые мошенники Звонок из банка
Комментарии
