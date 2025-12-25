НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас-2°C

Сейчас в Ярославле
Погода-2°

пасмурно, без осадков

ощущается как -7

5 м/c,

зап.

 751мм 93%
Подробнее
4 Пробки
USD 78,44
EUR 92,47
ПСБ: главные события года
Открыли платные парковки
«Умные решения»
Стоит ли отказываться от покупки «вторички»
Что подарить и как отметить Новый Год
Каково родиться в канун Нового года
Платные парковки
Открытие катка
Рост тарифов
Город Сокращение бюджетников В Ярославской области объявили об оптимизации в госучреждениях. В какой сфере грядут сокращения

В Ярославской области объявили об оптимизации в госучреждениях. В какой сфере грядут сокращения

В правительстве региона сделали заявление

485
В Ярославской области грядет новое объединение учреждений | Источник: Елена Латыпова / NGS55.RUВ Ярославской области грядет новое объединение учреждений | Источник: Елена Латыпова / NGS55.RU

В Ярославской области грядет новое объединение учреждений

Источник:
Елена Латыпова / NGS55.RU

В феврале 2026 года Ярославской области в единое юрлицо объединят пять психоневрологических интернатов: Красноперекопский, Григорьевский, Норский, Рыбинский и Кривецкий. Они войдут в состав дома социального обслуживания «Забота».

Помимо этого в регионе будет создан дом социального обслуживания «Долголетие». В его состав войдут областной геронтологический центр и семь домов-интернатов для престарелых в Рыбинске, поселке Некрасовское, Угличском округе, Гаврилов-Яме, Тутаеве и Туношне.

«В каждом учреждении будет один директор, единая кадровая и бухгалтерская служба», — уточнили в правительстве Ярославской области.

Власти сообщили, что создание комплексов позволит оперативнее оказывать жителям региона стационарные услуги и открывать отделения активного долголетия или реабилитации в зависимости от потребности.

«Все отделения продолжат оказывать услуги по тем же адресам. Люди, которые нуждаются в особой заботе государства, должны ее чувствовать», — рассказала министр труда и социальной поддержки населения Ярославской области Надежда Биочино.

Ранее стало известно об объединении центров социального обслуживания в Ярославской области. Все новости о сокращениях в госучреждениях читайте в этом сюжете.

ПО ТЕМЕ
Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Психоневрологический интернат Объединение Оптимизация
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY2
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
5
Гость
39 минут
Теперь в одном месте соберут всех наполеонов, прокуроров и прочих.
Гость
26 минут
Оптимизация мусорных контейнеров привела к крысам и мусору на земле, оптимизировано всё от скамеек то урн и это везде где не бываю, деревья тоже опиимизированы
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«Необязательно платить большие деньги»: как выбрать игристое на Новый год — советы сомелье
Олег Блохин
Мнение
Зумеру надоело, что все ругают зумеров. Он ответил старшим — и разнес их претензии по всем пунктам
Демьян Бильданов
Мнение
Школьников России массово сажают на карантин: особенности дистанционного обучения через МАХ
Ученица тюменской школы
Мнение
«Тратить всё ради одной вечеринки стыдно»: главный совет модницам по выбору наряда в Новый год
Тамара Оганесян
Мнение
«Не выдерживают период выживания»: преподаватель будущих педагогов — о том, кто учит ваших детей в школах и почему они уходят из профессии
Татьяна Рудак
Преподаватель колледжа цифровых и педагогических технологий
Рекомендуем