В Ярославской области объявили об оптимизации в госучреждениях. В какой сфере грядут сокращения

В феврале 2026 года Ярославской области в единое юрлицо объединят пять психоневрологических интернатов: Красноперекопский, Григорьевский, Норский, Рыбинский и Кривецкий. Они войдут в состав дома социального обслуживания «Забота».
Помимо этого в регионе будет создан дом социального обслуживания «Долголетие». В его состав войдут областной геронтологический центр и семь домов-интернатов для престарелых в Рыбинске, поселке Некрасовское, Угличском округе, Гаврилов-Яме, Тутаеве и Туношне.
«В каждом учреждении будет один директор, единая кадровая и бухгалтерская служба», — уточнили в правительстве Ярославской области.
Власти сообщили, что создание комплексов позволит оперативнее оказывать жителям региона стационарные услуги и открывать отделения активного долголетия или реабилитации в зависимости от потребности.
«Все отделения продолжат оказывать услуги по тем же адресам. Люди, которые нуждаются в особой заботе государства, должны ее чувствовать», — рассказала министр труда и социальной поддержки населения Ярославской области Надежда Биочино.
Ранее стало известно об объединении центров социального обслуживания в Ярославской области.