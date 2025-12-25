В Ярославской области объявили об оптимизации в госучреждениях. В какой сфере грядут сокращения

В Ярославской области грядет новое объединение учреждений Источник: Елена Латыпова / NGS55.RU

В феврале 2026 года Ярославской области в единое юрлицо объединят пять психоневрологических интернатов: Красноперекопский, Григорьевский, Норский, Рыбинский и Кривецкий. Они войдут в состав дома социального обслуживания «Забота».

Помимо этого в регионе будет создан дом социального обслуживания «Долголетие». В его состав войдут областной геронтологический центр и семь домов-интернатов для престарелых в Рыбинске, поселке Некрасовское, Угличском округе, Гаврилов-Яме, Тутаеве и Туношне.

«В каждом учреждении будет один директор, единая кадровая и бухгалтерская служба», — уточнили в правительстве Ярославской области.

Власти сообщили, что создание комплексов позволит оперативнее оказывать жителям региона стационарные услуги и открывать отделения активного долголетия или реабилитации в зависимости от потребности.

«Все отделения продолжат оказывать услуги по тем же адресам. Люди, которые нуждаются в особой заботе государства, должны ее чувствовать», — рассказала министр труда и социальной поддержки населения Ярославской области Надежда Биочино.