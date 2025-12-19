В центре Ярославля обнесли ограждением световой фонтан на площади. Зачем

В Ярославле оградили световой фонтан Источник: Ксения Ткаченко / 76.RU

В центре Ярославля оградили световой фонтан на площади Юности у ТЮЗа. Это заметили жители города, прогуливавшиеся неподалеку вечером 18 декабря.

«Днем раньше ограды не было, а сейчас появилась. Непонятно, зачем это было сделано. Выглядит странно и некрасиво», — рассказала читательница 76.RU.

В мэрии Ярославля в ответ на запрос 76.RU рассказали, что ограждение — временное. Рабочие будут убирать провода у конструкции.

«В настоящее время на площади Юности ведутся работы по изолированию коммуникаций конструкции декоративного светового фонтана», — рассказали в городской администрации.

Провода тянутся прямо на земле под конструкцией Источник: Артем Бауман / 76.RU

Ранее жители Ярославля уже обращали внимание на лежащие вокруг конструкции провода.

«Ярославские технические решения. Берегите детей. Зато красиво», — писали по этому поводу в телеграм-канале «Ярославль Очевидец».

В комментариях разделились мнения по поводу жалобы. Кто-то сказал, что работы, действительно, можно было провести аккуратнее.

«Так-то весомое замечание. Все можно было аккуратнее и безопаснее уложить. Есть куча разных вариантов», — написал Семен Ваховский.

А другие уверены — дети и не должны близко подходить к световому фонтану.

«А зачем там бегать детям? Это что, аттракцион или детский городок?», — задалась вопросом Елена.

Световой фонтан на площади Юности установили в начале декабря. В муниципалитете Ярославля рассказали, что объект появился в городе благодаря партнерскому проекту.