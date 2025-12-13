«Они помогли мне пережить смерть матери»: 67-летняя фанатка группы BTS побывала на родине своих кумиров и рассказала о впечатлениях

Теперь у Ирины есть не только мерч с любимой группой, но и яркие фото из Южной Кореи Источник: личный архив Ирины Чирковой, Ольга Лян

Ирина Чиркова — 67-летняя жительница Перми, буквально влюбленная в Южную Корею, ее культуру и музыку. А интерес к этой стране в ней зародила кей-поп-группа BTS. Три года назад популярный бойз-бэнд помог Ирине справиться с горем после смерти матери, а сейчас она не просто наслаждается музыкой этой группы, но и учит корейский язык и даже начала вести свой небольшой блог.

Ирина очень хотела съездить в Южную Корею. И недавно ее заветная мечта осуществилась. 59.RU узнал, как прошла поездка и как любовь к кей-попу изменила жизнь россиянки.

Южнокорейскую группу BTS в 2013 году собрал музыкальный лейбл BigHit, сейчас входящий в большой конгломерат компаний Hybe Entertainment. В группу после долгой стажировки вошли семеро парней: Ким Сокджин (Джин), Ким Намджун (RM), Мин Юнги (Suga), Чон Хосок (J-Hope), Пак Чимин, Ким Тэхен (V) и Чон Чонгук. В Корее группа обрела популярность в 2015–2016 годы и после начала завоевывать весь мир.



В 2018 году коллектив получил орден «За заслуги в культуре» от президента Кореи. Самому младшему участнику — 28 лет, старшему — 32 года. С 2022 года участники проходили обязательную в Корее военную службу, но летом 2025 года они вернулись к музыкальной деятельности.

Полюбила BTS и сменила имидж

Как-то раз в комментариях телеграм-канал 59.RU Ирина Чиркова поделилась, что любит южнокорейскую группу BTS, хотя сама уже пенсионерка — так мы с ней и познакомились. Мы пообщались с Ириной, узнали больше о ней и ее увлечении и написали статью, которая вызвала бурную ответную реакцию у таких же поклонниц как она, — под материалом набралось больше 100 комментариев. Оказалось, у многих похожие истории — творчество молодой корейской группы помогало им пережить утраты, найти себя после выхода на пенсию…

Сама Ирина рассказала, что полжизни проработала на ТЭЦ-14 — целых 26 лет. Она окончила только десять классов школы, а после не могла себя найти, не понимала, чего ей хочется. Довольно быстро вышла замуж, родила сына, потом двух дочек — младшей уже 25 лет.

— Если бы я тогда поняла, что мое призвание — быть устроителем праздников, юбилеев, я бы поступила в Институт культуры, — рассуждает Ирина. — Я все годы проводила всевозможные вечера, юбилеи, свадьбы и в школе у своих детей, и в училище у дочки, и на работе, у знакомых.

Сейчас она тоже без дела не сидит — подрабатывает в магазине одежды, нянчится с тремя внуками.

О BTS Ирина узнала в 2022 году случайно: ролики с группой начали попадаться ей в социальных сетях.

Ирина теперь всегда носит короткую стрижку с выбритым виском Источник: Тома Минадзе / 59.RU Однажды семья устроила «обновленной» Ирине фотосессию Источник: личный архив Ирины Чирковой

— Они мне попались не помню где, то ли в «ТикТоке», то ли в «Ютубе», — делилась Ирина. — Но очень хорошо помню, что меня поразил их невероятный танец, как они двигаются. И их красота. И помню Чонгука в красивом синем костюме…

Женщина понятия не имела, что это за парни. Пошла за информацией к младшей дочери — та помогла. Так пенсионерка узнала, что эти красивые танцующие мальчики — южнокорейская группа BTS. Ирина увлеклась не на шутку: начала слушать их песни, смотреть клипы, телешоу, интервью и трансляции концертов.

Дальше — больше. Пермячка принялась изучать корейский язык, смотреть корейские сериалы, узнавать корейскую культуру и готовить корейские блюда. Поначалу Ирина стеснялась рассказывать семье о своем внезапном увлечении, но позже призналась: родные отнеслись с пониманием. Младшая дочь и вовсе предлагала ей завести свой блог.

«Жила только на них»

Новое увлечение сильно повлияло на жизнь Ирины. Но главное — оно помогло ей справиться с потерей мамы. Женщина долго болела, попала в больницу из-за инсульта, а потом полтора года жила с дочерью, чтобы та могла за ней ухаживать. В сентябре 2022 года мамы Ирины не стало. Это было очень тяжелое время для нашей героини.

— В больницу мама попала в июне, и тогда у меня случился какой-то пик [напряжения], — делилась тогда Ирина. — И я жила только на них, отвлекалась на них. Я даже иногда чувствовала себя виноватой, что вот маме тяжело, а я смотрю BTS, радуюсь. Меня совесть грызла.

На фоне увлеченности BTS и конкретно Чонгуком, который стал ее биасом — любимым участником группы — Ирина радикально сменила имидж. Она перекрасила волосы, выбрила висок, сделала пирсинг брови и набила несколько татуировок. А поездка в Корею стала для нее заветной мечтой.

Муж Ирины отнесся к ее увлечению с молчаливым принятием. Он не вмешивается в то, какую музыку она слушает или какие видео смотрит, но все изменения замечает. Женщина делится, что даже не говорила мужу, что учит корейский, он просто однажды обратил на это внимание и спросил, как успехи.

— Мы не влияем друг на друга в этом плане никогда, — говорит с улыбкой Ирина. — Потому что у нас у каждого есть свое мнение, свои желания. Лишь бы это не вредило никому, не приносило никаких плохих последствий. Он не лезет, да и я не хочу сюда пускать — это только мое. Поговорить я могу, если разговор заходит, а вот так просто не пускаю.

Большой тур по Корее

После статьи 59.RU с Ириной связались пермские арми — так называется фандом группы, они занимаются организацией мероприятий, посвященных BTS. Благодаря им Ирина побывала на BTS Festa — празднике, посвященном годовщине дебюта группы.

— Скоро произойдет еще кое-что, — улыбается Ирина. — В январе я поеду в Краснодар к младшей дочке — она будет рожать. Так что у меня появится четвертый, самый маленький внук, у самой младшей дочки.

А еще наконец-то осуществилась мечта любительницы кей-попа: она съездила в Южную Корею. 3000 долларов (около 230 тысяч рублей) ушло на гостиницы, трансферы и проезд в метро. Перелет оплачивала отдельно — летела сперва в Москву, потом в Пекин, а уже оттуда — в Сеул. Получилось недешево, но оно того стоило.

Ирина обожает путешествовать Источник: личный архив Ирины Чирковой

Ирина ездила не одна, в составе небольшой группы: шесть человек вместе с организатором, все — девушки. Общий язык с попутчицами нашла сразу.

— Все девочки очень адекватные, хорошие, — говорит Ирина. — Вообще относились ко мне очень хорошо, с пониманием. Я сразу же сказала, что можно на «ты». И как-то вообще было очень комфортно, хорошо.

Обо всех впечатлениях Ирина рассказывала в своем чат-блоге «Фанатка Южной Кореи» — делилась фото, интересными фактами.

Визит во дворец Кенбоккун

За поездку Ирина посетила пять городов: Сеул, Сокчхо, Пусан, Чонджу и Сувон. В Сеуле путешественница вместе с группой побывала в одной из главных достопримечательностей города — дворцовом комплексе Кенбоккун. Это крупнейший дворец династии Чосон. Туда можно попасть бесплатно, если надеть традиционную одежду — ханбок. «Звучит как план», — решили девушки и отправились в пункт проката за нарядами.

— Девочкам-то подобрали ханбоки, — смеется Ирина. — И столкнулись с тем, что я, ну, большая. Кореяночки-то все худенькие. И пока девочкам подбирали, ко мне подошел мужчина, видимо, старший в этом магазине. Посмотрел на меня и сразу кому-то сказал, чтобы мне подобрали размер. И мне нашли розовую юбку — отвели в примерочную и помогли одеться. Девочкам еще сделали прически, а у меня-то волосы короткие. Но мне подобрали красивую заколку.

+2

Впечатлений осталось море: во дворце было очень много людей разных рас, культур и религий — все в традиционной корейской одежде. Особое внимание привлекла корейская пожилая пара — супруги выглядели так, словно вышли прямиком из исторической дорамы.

Большую часть путешествия составляли прогулки: по Сеулу, его центру, магазинам и маленьким улочкам. Устраивали и пикник на реке Хан, протекающей в городе. Кстати, корейцев ничуть не смущает отсутствие лавочек — они спокойно усаживаются на бордюры, траву, камни.

Отдельный пункт поездки — гастрономический. Поесть туристы успевали всего два раза в день, но Ирина все-таки попробовала обязательные рамён, курочку в панировке, сотток, пуннопан, побывала в заведениях с традиционным корейским барбекю — самгёпсаль.

Инцидент на горе Сораксан

Следующим пунктом в путешествии стал город Сокчхо. Всего один день, но какой насыщенный!

Туристы посетили национальный парк Сораксан и поднялись на одноименную гору. Ирина пропустила остальных девушек вперед и попросила не ждать ее — подниматься по крутому склону ей было тяжеловато. Кстати, многие пожилые корейцы занимаются хайкингом — для них взобраться на гору не проблема.

Храм на территории национального парка Источник: личный архив Ирины Чирковой В октябре в Корее много деревьев были еще зелеными, но некоторые — вот такими ярко-оранжевыми Источник: личный архив Ирины Чирковой

— Я с трудом шла. Боролась, хотела подняться. Полторы тысячи ступенек все-таки я прошла, — делится Ирина. — Но там же не только ступеньки, там переходы, мостики. В какой-то момент чувствую, что начала кружиться голова, что сердце выпрыгнет сейчас. Я посмотрела и увидела, что уже совсем рядом. Но там такие крутые ступеньки дальше были… Поняла, что не поднимусь. Нечего, как говорится, строить из себя героя.

Ирина предупредила девушек из группы в чате, что будет спускаться. Но тут всё пошло не по плану: женщина упала и подвернула ногу.

+1

— Мне надо было немножко посидеть, чтобы понять, что и как, — говорит путешественница. — Я встала — нога болела, но я поняла, что ничего страшного, видимо, я вывихнула ее немного. Я продолжила потихоньку спускаться. Не стала ничего говорить своей группе, чтобы их не волновать.

Всё дальнейшее путешествие Ирина использовала специальный фиксирующий бинт. Было больновато, Ирина прихрамывала, но не сдавалась — продолжала ходить пешком наравне со всеми.

Из России, с любовью

Следующей остановкой в путешествии был Пусан — крупный курортный город в Корее на побережье Восточного моря. Там группа осталась на три дня. Там же к путешественницам присоединилась еще одна девушка, Ангелина. Она, как и Ирина, оказалась поклонницей группы BTS. Девушка хотела посетить кафе отца одного из участников бойз-бэнда — Пак Чимина. Он родом из Пусана, как и Чон Чонгук — биас Ирины.

В кафе пошли вместе: россиянка очень надеялась там побывать. Даже привезла с собой небольшой сувенир из Перми — небольшой колокольчик в форме чайничка, на котором нарисована девушка в кокошнике и написано: «Пермь».

Ирина сняла на память момент, как она кладет колокольчик на стол к другим подаркам Источник: личный архив Ирины Чирковой

— Когда мы подошли к кафе, увидели у входа большие букеты, которые приносили в день рождения Чимина (13 октября. — Прим. ред.), — рассказывает Ирина. — Конечно, был мандраж какой-то, когда мы зашли. Внутри, как алтарь, стоял столик с подарками. Единственное, они его явно не приводят в порядок, но ладно. Я достала свой подарок, написала записку. И теперь мой личный сувенир есть в этом кафе.

Среди декораций был и мерч группы: картина с Чимином, награды. Ирина купила себе на память печенье в баночке с логотипом кафе.

+1

Дальше по маршруту были еще два маленьких города — Чонджу и Сувон. Чонджу — курортный город-порт с множеством рыбацких магазинов. А Сувон Ирине показался очень уютным — маленький, спокойный, с кучей сувенирных лавочек и мастерских и очень примечательной старой крепостью Хвасон.

Стоит повторить

В Пермь Ирина возвращалась уже другим путем: из Сеула в Ташкент, оттуда в Москву, а из Москвы — в Пермь. Спустя месяц после поездки россиянка всё еще под впечатлением.

— Одним словом, я была в сказке, — говорит Ирина.