В Ярославле без отопления и горячей воды остались десятки домов: в чем причина

В Ярославле без отопления и горячей воды остались десятки домов: в чем причина

Ситуацию прокомментировали в ТГК-2

В домах Ярославля отключили отопление | Источник: Артём Устюжанин / E1.RU

В домах Ярославля отключили отопление

Источник:

Артём Устюжанин / E1.RU

В Ярославле 11 декабря десятки домов остались без отопления и горячей воды. Большая часть адресов находится в центре города, также есть точечные отключения в Дзержинском и Ленинском районе.

«Отключение отопления и горячего водоснабжения вызвано необходимостью устранения дефектов тепловой сети. Проведение ремонтных работ требует временного ограничения подачи теплоносителя потребителям. График отключений отопления и горячей воды по указанным адресам соответствует законодательным нормам, ремонт проводится в оперативном режиме для скорейшего восстановления теплоснабжения жилых домов», — пояснили в ТГК-2.

Кроме того, в связи с проведением ремонта на магистральной тепловой сети будут снижены напор и температура теплоносителя в ряде многоквартирных домов Фрунзенского и Красноперекопского районов Ярославля с 8:30 до 18:00.

«В указанное время дефекты трубопровода будут устранены. Ярославские тепловые сети приносят извинения за временные неудобства», — добавили в ТГК-2.

Список домов, где отключили отопление:

С 09:00 до 15:00:

  • ул. Андропова, 1, 2, 3/11, 4А, 4Б, 5/24, 6, 7, 9/9, 25/9, 25В, 27/19;

  • ул. Депутатская, 2, 3, 4, 4А, 5, 6, 6/1А, 7, 9, 11, 15/43;

  • ул. Кирова, 4, 5А, 5/23, 7/8, 8/10, 8/10А, 9/7, 10, 11, 12, 12Б, 13/31, 14, 16;

  • ул. Максимова, 1, 2, 4, 4А, 4Б, 5, 6, 7, 8, 8А, 8Б, 9, 9А, 10, 12, 13, 14, 15, 17/27;

  • ул. Нахимсона, 1А, 1Б, 3, 3А, 3Б, 5, 6/11, 11, 12, 13, 15/17, 21А;

  • ул. Первомайская, 2А, 10, 17А, 17/6, 19, 19А, 21А, 23, 25/26, 29/18, 33, 37А, 39/10, 45, 47, 49, 59/40;

  • ул. Почтовая, 4А, 8, 12/2;

  • ул. Революционная, 5, 5А, 6, 7А, 7Г, 8, 8Б, 9А, 9/4, 12, 14, 15, 18, 20, 26, 28, 30, 32, 34, 36;

  • пр-д Революционный, 2, 6, 12;

  • ул. Советская, 3, 5, 7;

  • ул. Трефолева, 9В, 11, 11А, 13, 14, 15, 16, 17/14, 18/2, 20, 20А, 20Б, 20Г, 20Д, 21, 22, 23, 23А, 24, 24А, 25/16;

  • пл. Челюскинцев, 1, 7к.2, 11/5, 13/6А, 17А, 17Б;

  • ул. Подзеленье, 3;

  • пл. Богоявленская, 25;

  • пл. Волкова, 1;

  • ул. Комсомольская, 3, 5;

  • пр-д Крестьянский, 7, 10;

  • пер. Первомайский, 3, 3В, 4;

  • пл. Советская, 1/19;

  • ул. Пушкина, 2 к.2, 4,.10;

  • ул. Свердлова, 3, 3к.2, 5, 5А/17, 7/18, 9;

  • ул. Собинова, 18, 18к.2, 19, 22, 24, 26, 27, 27А, 27Б, 27Ж, 27к.2, 28, 32А, 32/8;

  • ул. Ушинского, 22, 24, 24Б, 26, 26А, 26Б, 28, 30, 32, 36, 38/2.

С 09:00 до 11:00:

  • пер. 4-й Норский, 1, 2/2, 3;

  • ул. Большая Норская, 15.

С 09:30 до 14:00:

  • ул. Свердлова, 5.

Список домов, где отключили отопление и горячую воду:

С 09:00 до 15:00:

  • пр-т Дзержинского, 38 к.2;

  • ул. Панина, 15.

С 09:00 до 17:00:

  • ул. Добрынина, 23Г;

  • ул. Жукова, 22, 24;

  • ул. Чкалова, 27А, 29, 29А, 31, 31Б.

С 11:00 до 17:00:

  • ул. Собинова, 35.

Екатерина Лещенкова
корреспондент
Гость
9 минут
Евраева в отставку! Не может обеспечить нормальную работу служб ЖКХ. Только тарифы поднимает. Гораздо выше инфляции.
Гость
4 минуты
Просто позор власти, от подсветок и мишек теплее не будет...
