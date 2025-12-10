В Ярославле повысят стоимость школьного питания — сколько теперь за него нужно будет платить

В Ярославле повысят стоимость школьного питания Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

В Ярославле на четыре рубля подорожает школьное питание. Постановление, которое вступит в силу с 1 января 2026 года, подписал мэр Артём Молчанов.

В документе указано, что питание подорожает с 83 до 87 рублей.

«Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Ярославля по социальной политике», — говорится в постановлении.

Школьное питание в школах Ярославля уже дорожало в феврале 2025 года — с 79 до 83 рублей. Перед этим областное правительство утвердило новый прайс на питание в школах. С 1 января 2025 года стоимость одноразового питания в регионе составляет 83 рубля, двухразового — 166 рублей.

Ранее жители Угличского округа Ярославской области жаловались на проблемы с организацией питания в школах и детсадах. Как уточнили 76.RU, местные власти совместно с подрядчиком питания ООО «Промпит» заменяли некачественные продукты, на которые жаловались родители.