В Ярославле повысят стоимость школьного питания — сколько теперь за него нужно будет платить

В Ярославле на четыре рубля подорожает школьное питание. Постановление, которое вступит в силу с 1 января 2026 года, подписал мэр Артём Молчанов.
В документе указано, что питание подорожает с 83 до 87 рублей.
«Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Ярославля по социальной политике», — говорится в постановлении.
Школьное питание в школах Ярославля уже дорожало в феврале 2025 года — с 79 до 83 рублей. Перед этим областное правительство утвердило новый прайс на питание в школах. С 1 января 2025 года стоимость одноразового питания в регионе составляет 83 рубля, двухразового — 166 рублей.
Ранее жители Угличского округа Ярославской области жаловались на проблемы с организацией питания в школах и детсадах. Как уточнили 76.RU, местные власти совместно с подрядчиком питания ООО «Промпит» заменяли некачественные продукты, на которые жаловались родители.
Также о проблемах со школьным питанием в Ярославской области говорили и в сентябре 2024 года. Прокуратура начала проверку по сообщениям об использовании некачественных продуктов в школьных столовых региональной столицы. Поставщик сообщил, почему возникла проблема, и каким образом ее решали.