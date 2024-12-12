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Образование Школьное питание Прокуратура начала проверку ситуации с поставкой некачественных продуктов в школы Ярославля

Прокуратура начала проверку ситуации с поставкой некачественных продуктов в школы Ярославля

О проблеме сообщили в Россельхознадзоре

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4 комментария

Прокуратура проверит ситуацию с поставкой некачественного питания в школы Ярославля

Источник:

Прокуратура Ярославской области начала проверку по сообщениям об использовании некачественных продуктов в школьных столовых Ярославля. Соответствующую информацию ведомство опубликовало 12 декабря.

— В ходе проверки будет дана оценка исполнению требований законодательства об организации питания несовершеннолетних и безопасности пищевой продукции. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, — сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Проверку начали по поручению прокурора Ярославской области Климента Юрздицкого. Он поставил ситуацию на личный контроль.

Напомним, 10 декабря в Управлении Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям сообщили о том, что в Ярославской области были выявлены некачественные продукты питания, которые поставлялись в соцучреждения, в том числе в школы. Из 33 проб молочной и мясной продукции в 20 пробах (19 молочной и одной мясной продукции) выявили признаки фальсификации, консерванты, дрожжи, антибиотики, запрещенный фермент трансглютаминазу и золотистый стафилококк.

Трансглютаминаза — это фермент, который используется для «склеивания» белков, чтобы придать определенную текстуру продукту. Влияние фермента на организм человека до конца не изучено, поэтому в России использование этой добавки запрещено. Золотистый стафилококк — бактерия, которая может привести к ряду поражений организма человека, в том числе, которые проявляются дерматитами, экземами, фурункулами, пневмонией, менингитом и др.

В качестве примера поставщика некачественного питания в ведомстве указали на ярославское ООО «Агроинвест», которое обеспечивает продуктами школы Ярославля. У него выявили творог и сметану от предприятия «Реус» из Чечни. В самой продукции нашли растительные масла и жиры на растительной основе, что свидетельствовало о фальсификации, а также трансглутаминазу, золотистый стафилококк, превышение нормативного показателя по количеству дрожжей.

Более того, в Россельхознадзоре площадку предприятия «Реус» в Чечне назвали «фантомной» и заключили, что на ней осуществлялся нелегальный ввод в оборот молочной продукции.

Всю информацию о нарушениях Россельхознадзор направил в правоохранительные и другие надзорные и контролирующие органы.

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Школьное питание Нарушения Прокуратура
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Комментарии
4
Гость
27 минут
Ууух! Жёстко. В Агроинвесте 500 сотрудников. Зашли на рынок год, два назад. Уже заняли лидирующие позиции. Цена, качество устраивают покупателя голосующего кошельком. Но, свято место пусто не бывает. Где начинается интерес одного предприятия , кончается интерес дргугого. Только пух летит, одним словом...
Гость
17 минут
Сегодня прокурор дон таврический уже вынес свой вердикт,пока у него гаджет не забрали. Чего ещё тут обсуждать?
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