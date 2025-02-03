В Ярославле повысили стоимость школьного питания

В Ярославле на 4 рубля подорожало школьное питание. Постановление об этом подписал мэр Артем Молчанов 29 января. Согласно документу, стоимость питания в ярославских школах увеличилась с 79 до 83 рублей.
— Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра
города Ярославля по социальной политике. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования (с 30 января, — Прим. ред.), и применяется к правоотношениям, возникающим с 1 января 2025, — говорится в постановлении мэрии.
Напомним, ранее областное правительство утвердило новый прайс на питание в школах. С 1 января 2025 года стоимость одноразового питания составляет 83 рубля, двухразового — 166 рублей.
До этого стоимость питания школьников увеличивали с 1 сентября 2024 года. Завтраки для первой смены и обеды для второй стали стоить 79 рублей (вместо 75 рублей), а двухразовое питание (завтрак и обед для первой смены, обед и полдник для второй смены) подорожало со 150 до 158 рублей. Тогда власти объяснили свое решение подорожанием продуктов.
К слову, с января 2025 года несколько школ Ярославля перешли на самостоятельный процесс питания. Это значит, что школа в индивидуальном порядке формирует штат сотрудников столовой, закупает продукты и составляет меню. За работу пищеблока и качество приготовления блюд несет ответственность директор. Всего на начало 2025-го такой подход организован в одиннадцати образовательных учреждениях: школах № 25, 28, 48, 67, 90, 91, 92, интернатах 6, 10, санаторно-лесной школе и школе-саду № 115.