НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас-1°C

Сейчас в Ярославле
Погода-1°

пасмурно, снег

ощущается как -3

1 м/c,

южн.

 752мм 93%
Подробнее
3 Пробки
USD 97,81
EUR 102,13
Снесут дома под мост
Высотки в частном секторе
Как изменился рынок недвижимости
Как отдохнуть зимой по-русски
Убили капитана полиции
Коттедж для Александра Петрова
Погиб известный танцор
Обзор «жесткого» дискаунтера
Куда пенсионеры ездят по утрам
Образование Школьное питание В Ярославле повысили стоимость школьного питания

В Ярославле повысили стоимость школьного питания

Соответствующее постановление подписал мэр Артем Молчанов

325
5 комментариев
В Ярославле подняли стоимость питания в школах | Источник: Александра Мамонтова / 76.RUВ Ярославле подняли стоимость питания в школах | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

В Ярославле подняли стоимость питания в школах

Источник:

В Ярославле на 4 рубля подорожало школьное питание. Постановление об этом подписал мэр Артем Молчанов 29 января. Согласно документу, стоимость питания в ярославских школах увеличилась с 79 до 83 рублей.

— Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра
города Ярославля по социальной политике. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования (с 30 января, — Прим. ред.), и применяется к правоотношениям, возникающим с 1 января 2025, — говорится в постановлении мэрии.

Напомним, ранее областное правительство утвердило новый прайс на питание в школах. С 1 января 2025 года стоимость одноразового питания составляет 83 рубля, двухразового — 166 рублей.

До этого стоимость питания школьников увеличивали с 1 сентября 2024 года. Завтраки для первой смены и обеды для второй стали стоить 79 рублей (вместо 75 рублей), а двухразовое питание (завтрак и обед для первой смены, обед и полдник для второй смены) подорожало со 150 до 158 рублей. Тогда власти объяснили свое решение подорожанием продуктов.

К слову, с января 2025 года несколько школ Ярославля перешли на самостоятельный процесс питания. Это значит, что школа в индивидуальном порядке формирует штат сотрудников столовой, закупает продукты и составляет меню. За работу пищеблока и качество приготовления блюд несет ответственность директор. Всего на начало 2025-го такой подход организован в одиннадцати образовательных учреждениях: школах № 25, 28, 48, 67, 90, 91, 92, интернатах 6, 10, санаторно-лесной школе и школе-саду № 115.

ПО ТЕМЕ
Школьное питание Подорожание Мэрия
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
6
Гость
32 минуты
С начала этого года так невкусно стали кормить! Постоянно дети стали жаловаться, что иногда есть невозможно. Привет новым поварам из школы № 88! ))))
Гость
24 минуты
Аж на целых 4 рубля.
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
Журналистка и мама — о новом волшебнике Изумрудного города: «Графика на высоте»
Кадрия Катцина
Главный редактор NGS24.RU
Мнение
«Каждый год выбрасываете сотни тысяч на ветер»: журналистка — о том, как отказалась от новых вещей
Полина Краснопевцева
корреспондент
Мнение
Когда преследует она: откровенный рассказ пострадавшего от сталкерши
Анонимный автор
Автор предпочел остаться неизвестным
Мнение
«Мужик грозил ножом, женщины кидались с кулаками»: случаи в такси, от которых ни один водитель не застрахован
Наталья
Мнение
«Удача была на моей стороне»: ярославна скупила лотерейные билеты перед Новым годом. Итоги эксперимента
Алина Шибаева
Специальный корреспондент
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление