В Ярославской области повысится стоимость школьного питания

В Ярославской области поднимут стоимость питания в школах Источник: Александра Мамонтова / 76.RU











В Ярославской области с 1 января 2025 года вырастет стоимость школьного питания. Об этом сообщили в правительстве региона.

— Стоимость бесплатного горячего питания в образовательных организациях устанавливается постановлением правительства Ярославской области. С 1 января 2025 года стоимость одноразового питания составит 83 рубля, двухразового — 166 рублей, — пояснили порталу 76.RU в Министерстве образования Ярославской области.

В правительстве подчеркнули, что речь идет о стоимости именно бесплатного питания, которое оплачивают не родители школьников, а бюджет области. Предоставляется оно сейчас всем ученикам начальных классов и ряду льготных категорий школьников.

Для тех, кто питается платно, стоимость завтраков и обедов определяют школы в зависимости от цен, прописанных в контрактах с поставщиками питания. Но чаще всего речь идет о суммах, близких к тем, которые установлены для «бесплатников».

— Изменение стоимости питания происходит с учетом прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период, — пояснили власти.

Напомним, сейчас стоимость одноразового питания в школах региона составляет 79 рублей, двухразового — 158 рублей. В последний раз его повышали с 1 сентября 2024 года.

С Нового года в Ярославле также увеличится родительская плата за садики.