НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас-2°C

Сейчас в Ярославле
Погода-2°

пасмурно, без осадков

ощущается как -6

3 м/c,

южн.

 760мм 80%
Подробнее
3 Пробки
USD 103,79
EUR 108,87
Поспорили из-за концерта Шамана
Кто строит новую Россию
Причина пробки на проспекте
Чем Пермь похожа на Ярославль
Давка на концерте
Продают заброшенный ТЦ
Жизнь у складов маркетплейсов
Искусство вместо коммуналки
Просят газа, чтобы возродить деревню
Образование В Ярославской области повысится стоимость школьного питания

В Ярославской области повысится стоимость школьного питания

Сколько придется платить родителям учеников

90
1 комментарий

В Ярославской области поднимут стоимость питания в школах

В Ярославской области с 1 января 2025 года вырастет стоимость школьного питания. Об этом сообщили в правительстве региона.

— Стоимость бесплатного горячего питания в образовательных организациях устанавливается постановлением правительства Ярославской области. С 1 января 2025 года стоимость одноразового питания составит 83 рубля, двухразового — 166 рублей, — пояснили порталу 76.RU в Министерстве образования Ярославской области.

В правительстве подчеркнули, что речь идет о стоимости именно бесплатного питания, которое оплачивают не родители школьников, а бюджет области. Предоставляется оно сейчас всем ученикам начальных классов и ряду льготных категорий школьников.

Для тех, кто питается платно, стоимость завтраков и обедов определяют школы в зависимости от цен, прописанных в контрактах с поставщиками питания. Но чаще всего речь идет о суммах, близких к тем, которые установлены для «бесплатников».

— Изменение стоимости питания происходит с учетом прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период, — пояснили власти.

Напомним, сейчас стоимость одноразового питания в школах региона составляет 79 рублей, двухразового — 158 рублей. В последний раз его повышали с 1 сентября 2024 года.

С Нового года в Ярославле также увеличится родительская плата за садики.

Как вам новость?

Давно пора!
Это слишком дорого
Меня эта тема не волнует
Свое мнение напишу в комментариях
ПО ТЕМЕ
Школьное питание Повышение стоимости Министерство образования Школа
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
1 минута
Какой должна быть деятельность Партии для того, чтобы соответствовать этим ценностям? «Единая Россия» должна быть командой единомышленников, объединившихся ради улучшения жизни людей и прорывного развития страны.
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
Страшно. Красиво. Как блогер отдыхала в Крыму под звуки выстрелов
Ольга Чиги
блогер
Мнение
Заказы по 18 кг за пару тысяч в неделю: сколько на самом деле зарабатывают в доставках — рассказ курьера
Анонимное мнение
Мнение
Красавицы из Гонконга жаждут любви. Как журналист MSK1.RU перехитрил аферистку из Китая — разбираем мошенническую схему
Никита Путятин
Корреспондент MSK1.RU
Мнение
«Любителям „всё включено“ такой отдых не понравится»: почему отдых в Южной Корее лучше надоевшей Турции
Анонимное мнение
Мнение
Туриста возмутили цены на отдых в Турции. Он поехал в «будущий Дубай» — и вот почему
Владимир Богоделов
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление