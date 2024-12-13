«Изъяли из оборота»: ярославский поставщик опасного школьного питания прокомментировал ситуацию

В Ярославле обнаружили некачественную еду для школ Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











В Ярославле в школьном меню выявили некачественные продукты. Об этом по итогам проверок за 11 месяцев 2024 года сообщили в Управлении Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям.

В качестве примера в ведомстве привели компанию ООО «Агроинвест», которая поставляла продукты в школьные столовые. На исследование у нее были взяты сметана и творог от производителя ООО «Реус» из Чечни. Оказалось, что в еде содержались трансглутаминаза, золотистый стафилококк, а также растительные масла и жиры на растительной основе, что свидетельствует о ее фальсификации. Был превышен норматив по количеству дрожжей. Более того, выяснилось, что самого производства по указанному адресу в Чечне не было. То есть фирма была «фантомной».

Трансглютаминаза — это фермент, который используется для «склеивания» белков, чтобы придать определенную текстуру продукту. Влияние фермента на организм человека до конца не изучено, поэтому в России использование этой добавки запрещено. Золотистый стафилококк — бактерия, которая может привести к ряду поражений организма человека. В том числе, которые проявляются дерматитами, экземами, фурункулами, пневмонией, менингитом и др.

Владелец и гендиректор ООО «Агроинвест» Дмитрий Демьянченко прокомментировал сложившуюся ситуацию.

— Продукция была поставлена на склад ООО «Агроинвест» 17 сентября. Ее поставщиком были предоставлены декларации о соответствии продукции действующим нормативным актам, а также результаты лабораторных исследований. Кроме того, на продукцию (сметану, творог) были оформлены ветеринарно-сопроводительные документы в соответствии с действующим законодательством. На момент поставки так называемая «фантомная» площадка была зарегистрирована в системе «Меркурий» и аккредитована в Россельхознадзоре. После аннулирования ветеринарных документов Россельхознадзором 26 сентября данная продукция была изъята из оборота, — сообщил он порталу 76.RU.

Вопрос о том, попала ли некачественная продукция в тарелки детей или находилась лишь на складе предприятия, в компании оставили без ответа. Но добавили, что в деятельности самого ООО «Агроинвест» ни Роспотребнадзор, ни Россельхознадзор нарушений не выявили.

При этом в Россельхознадзоре отметили, что направили информацию о выявленных нарушениях в правоохранительные органы и другие ответственные ведомства.

Автоматизированная информационная система «Меркурий» предназначена для электронной сертификации и отслеживания поднадзорных государственному ветеринарному надзору грузов при их производстве, обороте и перемещении по территории Российской Федерации в целях создания единой информационной среды для ветеринарии, повышения биологической и пищевой безопасности.

Мы также запросили информацию о наличии других случаев поставок некачественной продукции в школы и садики Ярославской области у регионального Министерства образования и городского департамента образования. Ждем ответ.

Напомним, на начало текущего учебного года поставщиками питания в Ярославле в школы и садики были три фирмы — ООО «Промпит», ООО «Агрофирма-Ярославль» и ООО «Агроинвест». Их определили еще летом на торгах — выиграли те, кто предлагал услуги за меньшую цену. Контракты с данными поставщиками заключены у школ и садиков до конца декабря 2024 года и конца января 2025 года (у разных учреждений даты отличаются). После завершения этих сроков будет объявлен новый аукцион на поиск поставщиков.