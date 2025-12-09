В Ярославле откроется новая гостиница в здании-памятнике

Старинный флигель станет гостиницей Источник: правительство Ярославской области

В Ярославле в старинном здании-памятнике откроется гостиница. Новую жизнь получил «Флигель южный усадьбы Холщевниковых — Ярославской уездной земской управы» на улице Собинова, 5.

По информации правительства региона, в здании уже прошли необходимые работы для его приспособления под современное использование.

«Подрядная организация провела усиление фундаментов, вычинку кирпичной кладки, устройство конструкций полов, кровли, несущих каркасов, перекрытий, сруба мезонина и пристройки, а также благоустройство прилегающей территории. Все работы завершены в срок, и флигель готов к новому этапу своей жизни», — рассказала руководитель службы охраны объектов культурного наследия Ярославской области Светлана Охинцева.

Напомним, флигель построен в 1810-е годы. Он примыкал к главному дому усадьбы Холщевниковых. Владелец усадьбы — ярославский купец Федор Холщевников занимался торговлей хлебом. Само здание усадьбы выполнено в стилистике позднего классицизма и является свидетельством развития ярославской архитектуры.

С 1881 года в здании размещались различные службы и канцелярия Ярославского уездного земства. А в XX веке во флигеле располагались различные организации и жилые квартиры.