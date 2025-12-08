НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Стало известно, сколько каналов зарегистрировали в MAX

Суммарно на каналы подписалось более 28&nbsp;млн пользователей | Источник: Алексей ВолхонскийСуммарно на каналы подписалось более 28&nbsp;млн пользователей | Источник: Алексей Волхонский

Суммарно на каналы подписалось более 28 млн пользователей

Источник:

Алексей Волхонский

Количество каналов в национальном мессенджере MAX достигло отметки 87,7 тысяч. За месяц их число увеличилось в шесть раз больше. Суммарный объем подписчиков каналов превысило 28 миллионов человек.

Накануне в мессенджере зарегистрировали канал «Раньше всех. Ну почти.» — его аудитория на других площадках составляет более 1,9 миллиона человек. На прошлой неделе появился первый канал-миллионник — им стал «Кремль.Новости». К отметке в миллион приближается «Мир сегодня с Юрием Подолякой», у канала более 632 тысяч подписчиков.

В тестовом режиме каналы заработали 14 июля. Тестирование состоит из двух этапов. Первый — закрытый — длился два месяца, в нем приняли участие более 600 авторов из разных тематических категорий. Открытый этап тестирования начался 17 сентября. Присоединиться к нему могут блогеры категории «А+» — с количеством подписчиков в одной из соцсетей более 10 тысяч и регистрацией реестре Роскомнадзора — или организации, которые подключились к «Платформе для партнеров».

Вера Новосельцева
Гость
55 минут
Товарищ майор, а почему мой комментарий стёрли?
Гость
13 минут
На Руси, слава Богу, дураков лет на 100 припасено! (С)
