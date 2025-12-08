Стало известно, сколько каналов зарегистрировали в MAX

Суммарно на каналы подписалось более 28 млн пользователей Источник: Алексей Волхонский

Количество каналов в национальном мессенджере MAX достигло отметки 87,7 тысяч. За месяц их число увеличилось в шесть раз больше. Суммарный объем подписчиков каналов превысило 28 миллионов человек.

Накануне в мессенджере зарегистрировали канал «Раньше всех. Ну почти.» — его аудитория на других площадках составляет более 1,9 миллиона человек. На прошлой неделе появился первый канал-миллионник — им стал «Кремль.Новости». К отметке в миллион приближается «Мир сегодня с Юрием Подолякой», у канала более 632 тысяч подписчиков.